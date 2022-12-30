https://sputnikarabic.ae/20221230/زيلينسكي-يهنئ-نتنياهو-على-توليه-منصب-رئيس-وزراء-إسرائيل-1071754044.html
زيلينسكي يهنئ نتنياهو على توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل
زيلينسكي يهنئ نتنياهو على توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل
بعث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، برسالة تهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T01:41+0000
2022-12-30T01:41+0000
2022-12-30T01:41+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن زيلينسكي قد أعرب عن أمله في أن تواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو مسار تعزيز العلاقات الثنائية.وأوضحت إذاعة الجيش أنه في مسار موكب التبريكات التي أنهالت على بنيامين نتنياهو، بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، فقد بعث الرئيس الأوكراني ببرقية تهنئة، معربا خلالها عن استعداد كييف للتعاون الوثيق مع تل أبيب وتحقيق الازدهار.وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه، عن أمله في أن تواصل الحكومة الجديدة مسار تطوير التعاون.وجاء في البرقية الذي نشر نصها على موقع الكرملين: "عزيزي السيد نتنياهو، تقبلوا تهاني الصادقة على توليكم منصب رئيس وزراء إسرائيل".وتابع: "آمل أن تواصل الحكومة تحت قيادتكم سياسة تطوير التعاون الروسي الإسرائيلي البناء في جميع المجالات لصالح شعوبنا، من أجل ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط". وفي نهاية البرقية، تمنى بوتين لنتنياهو التوفيق في أعماله الحكومية، والصحة الجيدة والازدهار.وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أدت اليمين أمام الكنيست، أمس الخميس.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, روسيا, إسرائيل, العالم
أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, روسيا, إسرائيل, العالم
زيلينسكي يهنئ نتنياهو على توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل
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بعث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، برسالة تهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن زيلينسكي قد أعرب عن أمله في أن تواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو مسار تعزيز العلاقات الثنائية.
وأوضحت إذاعة الجيش أنه في مسار موكب التبريكات التي أنهالت على بنيامين نتنياهو، بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، فقد بعث الرئيس الأوكراني
ببرقية تهنئة، معربا خلالها عن استعداد كييف للتعاون الوثيق مع تل أبيب وتحقيق الازدهار.
وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه، عن أمله في أن تواصل الحكومة الجديدة مسار تطوير التعاون.
وجاء في البرقية
الذي نشر نصها على موقع الكرملين: "عزيزي السيد نتنياهو، تقبلوا تهاني الصادقة على توليكم منصب رئيس وزراء إسرائيل".
وأضاف: "روسيا تقدر عاليا مساهمتكم الشخصية طويلة الأمد في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا".
وتابع: "آمل أن تواصل الحكومة تحت قيادتكم سياسة تطوير التعاون الروسي الإسرائيلي البناء في جميع المجالات لصالح شعوبنا، من أجل ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط". وفي نهاية البرقية، تمنى بوتين لنتنياهو التوفيق في أعماله الحكومية، والصحة الجيدة والازدهار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو
، قد أدت اليمين أمام الكنيست، أمس الخميس.