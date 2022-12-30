https://sputnikarabic.ae/20221230/سفيرة-إسرائيل-لدى-فرنسا-تستقيل-رفضا-لحكومة-نتنياهو-1071755328.html
سفيرة إسرائيل لدى فرنسا تستقيل رفضا لحكومة نتنياهو
سفيرة إسرائيل لدى فرنسا تستقيل رفضا لحكومة نتنياهو
أعلنت السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا يائيل جيرمان أنها قدمت استقالتها، وذلك بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T06:33+0000
2022-12-30T06:33+0000
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ونشرت جيرمان، على "تويتر"، أمس الخميس، رسالة بالعبرية، موضحةً أنها خطاب الاستقالة من منصبها كسفير لإسرائيل في فرنسا الذي أرسلته إلى نتنياهو.وقالت السفيرة، في الرسالة: "سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونياتكم التشريعية تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال دولة إسرائيل". وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أدت اليمين أمام الكنيست يوم الخميس.وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضوًا، من حزب "الليكود"، وأحزاب أقصى اليمين من "الصهيونية الدينية"، وأحزاب المتشددين اليهود.وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست، يوم الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة.ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض إسرائيل، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل؛ إلى جانب تشديد السيطرة على القدس، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.
https://sputnikarabic.ae/20221224/تقرير-نتنياهو-سيتحمل-المسؤولية-كاملة-عن-تصرفات-اليمين-المتطرف-أمام-بايدن-1071540334.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
سفيرة إسرائيل لدى فرنسا تستقيل رفضا لحكومة نتنياهو
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أعلنت السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا يائيل جيرمان أنها قدمت استقالتها، وذلك بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ونشرت جيرمان، على "تويتر"، أمس الخميس، رسالة بالعبرية، موضحةً أنها خطاب الاستقالة من منصبها كسفير لإسرائيل في فرنسا الذي أرسلته إلى نتنياهو.
وقالت السفيرة، في الرسالة: "سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونياتكم التشريعية تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال دولة إسرائيل".
وأضافت: "في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذريا عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا".
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو
، قد أدت اليمين أمام الكنيست يوم الخميس.
وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضوًا، من حزب "الليكود"، وأحزاب أقصى اليمين من "الصهيونية الدينية"، وأحزاب المتشددين اليهود.
وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست، يوم الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة.
ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض إسرائيل، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل؛ إلى جانب تشديد السيطرة على القدس، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.