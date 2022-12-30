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سفير الصين لدى الولايات المتحدة يتولى منصب وزير خارجية بلاده
سفير الصين لدى الولايات المتحدة يتولى منصب وزير خارجية بلاده
قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، إسناد منصب وزير خارجية البلاد للسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شين جانغ. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:49+0000
2022-12-30T12:49+0000
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بكين - سبوتنيك. وجاء في إفادة صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية الحكومية: "تولى تشين جانغ منصب وزير الخارجية".وبحسب بوابة المعلومات الإلكترونية "بينجباي"، تم اتخاذ القرار ذي الصلة في الجلسة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بدورته الـ13، والتي بدأت عملها في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وتجدر الإشارة إلى أن تشين جانغ، حل في هذا المنصب محل وانغ يي.
https://sputnikarabic.ae/20221228/أمريكا-تبحث-فرض-قواعد-جديدة-على-الوافدين-من-الصين-1071681313.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

سفير الصين لدى الولايات المتحدة يتولى منصب وزير خارجية بلاده

12:49 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINأعلام الصين وأمريكا
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، إسناد منصب وزير خارجية البلاد للسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شين جانغ.
بكين - سبوتنيك. وجاء في إفادة صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية الحكومية: "تولى تشين جانغ منصب وزير الخارجية".
مطار كينغستون الدولي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
أمريكا تبحث فرض قواعد جديدة على الوافدين من الصين
28 ديسمبر, 05:26 GMT
وبحسب بوابة المعلومات الإلكترونية "بينجباي"، تم اتخاذ القرار ذي الصلة في الجلسة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بدورته الـ13، والتي بدأت عملها في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن تشين جانغ، حل في هذا المنصب محل وانغ يي.
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