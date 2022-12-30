https://sputnikarabic.ae/20221230/سفير-الصين-لدى-الولايات-المتحدة-يتولى-منصب-وزير-خارجية-بلاده-1071765132.html
سفير الصين لدى الولايات المتحدة يتولى منصب وزير خارجية بلاده
سفير الصين لدى الولايات المتحدة يتولى منصب وزير خارجية بلاده
قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، إسناد منصب وزير خارجية البلاد للسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شين جانغ. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:49+0000
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بكين - سبوتنيك. وجاء في إفادة صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية الحكومية: "تولى تشين جانغ منصب وزير الخارجية".وبحسب بوابة المعلومات الإلكترونية "بينجباي"، تم اتخاذ القرار ذي الصلة في الجلسة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بدورته الـ13، والتي بدأت عملها في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وتجدر الإشارة إلى أن تشين جانغ، حل في هذا المنصب محل وانغ يي.
https://sputnikarabic.ae/20221228/أمريكا-تبحث-فرض-قواعد-جديدة-على-الوافدين-من-الصين-1071681313.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
سفير الصين لدى الولايات المتحدة يتولى منصب وزير خارجية بلاده
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قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، إسناد منصب وزير خارجية البلاد للسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شين جانغ.
بكين - سبوتنيك
. وجاء في إفادة صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية الحكومية: "تولى تشين جانغ منصب وزير الخارجية".
وبحسب بوابة المعلومات الإلكترونية "بينجباي"، تم اتخاذ القرار ذي الصلة في الجلسة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بدورته الـ13، والتي بدأت عملها في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن تشين جانغ، حل في هذا المنصب محل وانغ يي.