عربي
بوتين: روسيا والصين تواصلان التعاون في المجال العسكري التقني
https://sputnikarabic.ae/20221230/صحيفة-أمريكية-كييف-أصبح-لديها-راع-جديد-في-الغرب-1071758109.html
صحيفة أمريكية: كييف أصبح لديها راع جديد في الغرب
صحيفة أمريكية: كييف أصبح لديها راع جديد في الغرب
كشف كاتب في مقالة نشرت له في صحيفة أمريكية أن شركة الاستثمار الدولية BlackRock ومقرها نيويورك ستنسق الجهود لجمع الأموال لإعادة بناء أوكرانيا، مشيرًا إلى أن... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:36+0000
2022-12-30T08:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
ونشرت صحيفة "The American Conservative" مقالا للكاتب الأمريكي برادلي ديفلين، كتب فيه "كل هذا يثير الغضب من الآمن أن نقول إن الحكومة الأوكرانية تدفع بسخاء لشركة BlackRock لتقديم المشورة بشأن خارطة طريق إعادة الإعمار ومن يدفع مقابل خدمات الشركة، بالنظر إلى حقيقة أن الاقتصاد الأوكراني في حالة تدهور والحرب مهمة مكلفة بالطبع واشنطن، ولكن بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.وأضاف الكاتب، قائلا إن "الطرفين أبرما مذكرة تفاهم وبموجبها ستقدم شركة بلاك روك المشورة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد".وسافر زيلينسكي إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس البيت الأبيض جو بايدن وقيادة الكونغرس. وتزامن مع زيارته الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار إلى كييف، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، بطارية من أنظمة صواريخ "باتريوت".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة أمريكية: كييف أصبح لديها راع جديد في الغرب

08:36 GMT 30.12.2022
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . STRINGER
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف كاتب في مقالة نشرت له في صحيفة أمريكية أن شركة الاستثمار الدولية BlackRock ومقرها نيويورك ستنسق الجهود لجمع الأموال لإعادة بناء أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأمريكيين العاديين سيدفعون مقابل خدماتها.
ونشرت صحيفة "The American Conservative" مقالا للكاتب الأمريكي برادلي ديفلين، كتب فيه "كل هذا يثير الغضب من الآمن أن نقول إن الحكومة الأوكرانية تدفع بسخاء لشركة BlackRock لتقديم المشورة بشأن خارطة طريق إعادة الإعمار ومن يدفع مقابل خدمات الشركة، بالنظر إلى حقيقة أن الاقتصاد الأوكراني في حالة تدهور والحرب مهمة مكلفة بالطبع واشنطن، ولكن بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وأضاف الكاتب، قائلا إن "الطرفين أبرما مذكرة تفاهم وبموجبها ستقدم شركة بلاك روك المشورة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد".
وسافر زيلينسكي إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس البيت الأبيض جو بايدن وقيادة الكونغرس. وتزامن مع زيارته الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار إلى كييف، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، بطارية من أنظمة صواريخ "باتريوت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала