https://sputnikarabic.ae/20221230/صحيفة-أمريكية-كييف-أصبح-لديها-راع-جديد-في-الغرب-1071758109.html
صحيفة أمريكية: كييف أصبح لديها راع جديد في الغرب
صحيفة أمريكية: كييف أصبح لديها راع جديد في الغرب
كشف كاتب في مقالة نشرت له في صحيفة أمريكية أن شركة الاستثمار الدولية BlackRock ومقرها نيويورك ستنسق الجهود لجمع الأموال لإعادة بناء أوكرانيا، مشيرًا إلى أن... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:36+0000
2022-12-30T08:36+0000
2022-12-30T08:36+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "The American Conservative" مقالا للكاتب الأمريكي برادلي ديفلين، كتب فيه "كل هذا يثير الغضب من الآمن أن نقول إن الحكومة الأوكرانية تدفع بسخاء لشركة BlackRock لتقديم المشورة بشأن خارطة طريق إعادة الإعمار ومن يدفع مقابل خدمات الشركة، بالنظر إلى حقيقة أن الاقتصاد الأوكراني في حالة تدهور والحرب مهمة مكلفة بالطبع واشنطن، ولكن بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.وأضاف الكاتب، قائلا إن "الطرفين أبرما مذكرة تفاهم وبموجبها ستقدم شركة بلاك روك المشورة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد".وسافر زيلينسكي إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس البيت الأبيض جو بايدن وقيادة الكونغرس. وتزامن مع زيارته الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار إلى كييف، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، بطارية من أنظمة صواريخ "باتريوت".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة أمريكية: كييف أصبح لديها راع جديد في الغرب
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كشف كاتب في مقالة نشرت له في صحيفة أمريكية أن شركة الاستثمار الدولية BlackRock ومقرها نيويورك ستنسق الجهود لجمع الأموال لإعادة بناء أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأمريكيين العاديين سيدفعون مقابل خدماتها.
ونشرت صحيفة "The American Conservative
" مقالا للكاتب الأمريكي برادلي ديفلين، كتب فيه "كل هذا يثير الغضب من الآمن أن نقول إن الحكومة الأوكرانية تدفع بسخاء لشركة BlackRock لتقديم المشورة بشأن خارطة طريق إعادة الإعمار ومن يدفع مقابل خدمات الشركة، بالنظر إلى حقيقة أن الاقتصاد الأوكراني في حالة تدهور والحرب مهمة مكلفة بالطبع واشنطن، ولكن بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وأضاف الكاتب، قائلا إن "الطرفين أبرما مذكرة تفاهم وبموجبها ستقدم شركة بلاك روك المشورة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد".
وسافر
زيلينسكي إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس البيت الأبيض جو بايدن وقيادة الكونغرس. وتزامن مع زيارته الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار إلى كييف، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، بطارية من أنظمة صواريخ "باتريوت".