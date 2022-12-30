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https://sputnikarabic.ae/20221230/صور-واكسب-تايلاند-تعلن-عن-خطة-جديدة-مثيرة-للجدل-لمكافحة-حوادث-الطرق-1071766711.html
صور واكسب... تايلاند تعلن عن خطة جديدة مثيرة للجدل لمكافحة حوادث الطرق
صور واكسب... تايلاند تعلن عن خطة جديدة مثيرة للجدل لمكافحة حوادث الطرق
أثارت الشرطة التايلاندية جدلا واسعا في البلاد، بعدما أعلنت عن نهج جديد يستهدف الحد من حوادث الطرق، في العام الجديد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T13:19+0000
2022-12-30T13:19+0000
العالم
أخبار تايلاند
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ويموت نحو 22 ألف شخص بسبب حوادث الطرق داخل تايلاند كل عام، في واحدةٍ من أسوأ معدلات الوفيات على مستوى العالم، ومع بداية كل عام تزداد حالات الوفاة بالتزامن مع زيادة سرعة الحركة في أرجاء البلاد، لهذا يُعرف ذلك الأسبوع محليا باسم "أيام الخطورة السبعة".ولكن مارك ريتشي، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لدراسات التنمية المستدامة في تايلاند، قال إنه يتوقع أن تكتسب المبادرة شعبية كبيرة، لأن الثقافة التايلاندية تشجع فكرة المرح، ولهذا تُعَدُّ الحملة وسيلة ذكية للغاية من أجل نشر الوعي، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20211121/غوتيريش-حوادث-الطرق-تقتل-شخصا-كل-24-ثانية-1050763600.html
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العالم, أخبار تايلاند
العالم, أخبار تايلاند

صور واكسب... تايلاند تعلن عن خطة جديدة مثيرة للجدل لمكافحة حوادث الطرق

13:19 GMT 30.12.2022
© AP Photo / Alex Sanzزحام مروري
زحام مروري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Alex Sanz
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أثارت الشرطة التايلاندية جدلا واسعا في البلاد، بعدما أعلنت عن نهج جديد يستهدف الحد من حوادث الطرق، في العام الجديد.
ويموت نحو 22 ألف شخص بسبب حوادث الطرق داخل تايلاند كل عام، في واحدةٍ من أسوأ معدلات الوفيات على مستوى العالم، ومع بداية كل عام تزداد حالات الوفاة بالتزامن مع زيادة سرعة الحركة في أرجاء البلاد، لهذا يُعرف ذلك الأسبوع محليا باسم "أيام الخطورة السبعة".
وأعلنت الشرطة عن تقديم جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 289 دولارا مقابل تصوير مقاطع فيديو تسجل أسوأ مخالفات المرور، وفقا لصحيفة ذا غارديان البريطانية.
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21 نوفمبر 2021, 09:35 GMT

تستهدف الحملة زيادة الوعي بأهمية السلامة على الطرق وتقليل أعداد حوادث الطرق، لكنها لم تسلم من سهام المنتقدين الذين رأوا أنها ستشجع الناس على أداء حركات جنونية أو تصويرها خلال القيادة.

ولكن مارك ريتشي، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لدراسات التنمية المستدامة في تايلاند، قال إنه يتوقع أن تكتسب المبادرة شعبية كبيرة، لأن الثقافة التايلاندية تشجع فكرة المرح، ولهذا تُعَدُّ الحملة وسيلة ذكية للغاية من أجل نشر الوعي، على حد قوله.
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