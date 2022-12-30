https://sputnikarabic.ae/20221230/طبيب-مصري-يؤكد-نجاح-أول-عملية-لزراعة-الرئة-في-البلاد-1071756743.html
طبيب مصري يؤكد نجاح أول عملية لزراعة الرئة في البلاد
طبيب مصري يؤكد نجاح أول عملية لزراعة الرئة في البلاد
أعلن مدير وحدة زراعة الرئة في جامعة عين شمس في مصر، الدكتور محمد حسين، عن نجاح أول عملية لزراعة الرئة في البلاد لفتاة مصرية، وذلك بعد التأكد من عمل الرئة... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:43+0000
2022-12-30T07:43+0000
2022-12-30T07:43+0000
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وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور محمد حسين، إنه تم فصل "جهاز التروية" وهو المسؤول عن إمداد الحالة بالأكسجين أمس الخميس. وأضاف أن الفتاة وتدعى سحر أصبحت تعتمد على الرئة الخاصة بها مع بعض المساعدة من جهاز التنفس الاصطناعي.وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بخصوص حالة الفتاة سيكون فصلها من جهاز التنفس الاصطناعي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لأن البنية الجسدية للفتاة ضعيفة.وبشأن الحالة الصحية للشقيقين اللذين تبرعا بفصي رئة لأختهما، أكد حسين أنه ناظر حالتهما خلال الساعات الماضية، وهما في حالة جيدة للغاية.وكان فريق طبي متخصص قد أجرى أول عملية لزراعة الرئة في مصر، منتصف الشهر الجاري، بعد شهور عديدة من التحضير، لتدخل البلاد مرحلة جديدة في مجال زراعة الأعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20220815/اختراق-علمي-سيغير-قواعد-اللعبة-في-زراعة-الأعضاء-1066446669.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
طبيب مصري يؤكد نجاح أول عملية لزراعة الرئة في البلاد
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أعلن مدير وحدة زراعة الرئة في جامعة عين شمس في مصر، الدكتور محمد حسين، عن نجاح أول عملية لزراعة الرئة في البلاد لفتاة مصرية، وذلك بعد التأكد من عمل الرئة الجديدة بكفاءة.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال
الدكتور محمد حسين، إنه تم فصل "جهاز التروية" وهو المسؤول عن إمداد الحالة بالأكسجين أمس الخميس.
وأضاف أن الفتاة وتدعى سحر أصبحت تعتمد على الرئة الخاصة بها
مع بعض المساعدة من جهاز التنفس الاصطناعي.
وأوضح ان "الرئة الجديدة تعمل بكل كفاءة حاليًا، وتؤدي وظائفها بنسبة 100 في المئة، وهذه خطوة كبيرة نستطيع أن نؤكد من خلالها الآن نجاح عملية الزراعة".
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بخصوص حالة الفتاة سيكون فصلها من جهاز التنفس الاصطناعي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لأن البنية الجسدية للفتاة ضعيفة.
وبشأن الحالة الصحية للشقيقين اللذين تبرعا بفصي رئة لأختهما، أكد حسين أنه ناظر حالتهما خلال الساعات الماضية، وهما في حالة جيدة للغاية.
وكان فريق طبي متخصص قد أجرى أول عملية لزراعة الرئة في مصر، منتصف الشهر الجاري، بعد شهور عديدة من التحضير، لتدخل البلاد مرحلة جديدة في مجال زراعة الأعضاء
.