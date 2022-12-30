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https://sputnikarabic.ae/20221230/فيديو-يظهر-اقتراب-مقاتلة-صينية-من-طائرة-استطلاع-أمريكية-بشكل-خطير-1071761660.html
فيديو يظهر اقتراب مقاتلة صينية من طائرة استطلاع أمريكية بشكل "خطير"
فيديو يظهر اقتراب مقاتلة صينية من طائرة استطلاع أمريكية بشكل "خطير"
قامت طائرة مقاتلة صينية من طراز "J-11"، باعتراض طائرة استطلاع أمريكية ضخمة من طراز "RC-135"، فوق بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T10:43+0000
2022-12-30T10:59+0000
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وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة الأمريكية كانت تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.ولكن في أثناء ذلك، اعترضت مقاتلة صينية الطائرة الأمريكية وأجرت مناورة غير آمنة، على بعد 20 قدما (6 أمتار) فقط منها.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

فيديو يظهر اقتراب مقاتلة صينية من طائرة استطلاع أمريكية بشكل "خطير"

10:43 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 10:59 GMT 30.12.2022)
© flickr.com / Times Asiمقاتلة صينية J-20
مقاتلة صينية J-20 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© flickr.com / Times Asi
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قامت طائرة مقاتلة صينية من طراز "J-11"، باعتراض طائرة استطلاع أمريكية ضخمة من طراز "RC-135"، فوق بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي.
وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة الأمريكية كانت تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.
ولكن في أثناء ذلك، اعترضت مقاتلة صينية الطائرة الأمريكية وأجرت مناورة غير آمنة، على بعد 20 قدما (6 أمتار) فقط منها.
وذلك أجبر الطائرة الأمريكية على اتخاذ إجراءات مراوغة والابتعاد عنها خشية تصادم أو رد فعل غير متوقع من المقاتلة الصينية.
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