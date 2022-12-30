https://sputnikarabic.ae/20221230/قبطان-الجزائر-تعرض-تميمة-بطولة-أفريقيا-للاعبين-المحليين-1071757888.html
"قبطان"... الجزائر تعرض تميمة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
"قبطان"... الجزائر تعرض تميمة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
عرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين "شان" الجزائر، يوم أمس الخميس، تميمة البطولة. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:23+0000
2022-12-30T08:23+0000
2022-12-30T08:23+0000
رياضة
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وتتمثل التميمة بحيوان الفنك الذي يعيش في الصحراء الجزائرية، وتحمل اسم "قبطان".كما كشفت اللجنة المنظمة للبطولة خلال الحفل عن الموقع الرسمي لكأس أفريقيا للمحليين.وشهد حفل تقديم تميمة "شان" الجزائر، حضور وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، الذي شدّد على دور الأسرة الإعلامية في إنجاح البطولة.وتقام مباريات البطولة في مدن الجزائر العاصمة، وعنابة، وقسنطينة، ووهران،وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في البطولة على خمس مجموعات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"قبطان"... الجزائر تعرض تميمة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
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عرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين "شان" الجزائر، يوم أمس الخميس، تميمة البطولة.
وتتمثل التميمة بحيوان الفنك الذي يعيش في الصحراء الجزائرية، وتحمل اسم "قبطان".
كما كشفت اللجنة المنظمة للبطولة خلال الحفل عن الموقع الرسمي لكأس أفريقيا للمحليين.
وشهد حفل تقديم تميمة "شان" الجزائر، حضور وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، الذي شدّد على دور الأسرة الإعلامية في إنجاح البطولة.
وتقام مباريات البطولة في مدن الجزائر العاصمة، وعنابة، وقسنطينة، ووهران،وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في البطولة على خمس مجموعات.