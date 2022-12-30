https://sputnikarabic.ae/20221230/قوات-الأمن-الصومالية-تستعيد-السيطرة-على-عدة-مناطق-في-إقليم-شبيلى-السفلى-1071764036.html
قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى
قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى
نجحت قوات الأمن الصومالية وفرقة "هرمعد" من الشرطة الخاصة، اليوم الجمعة، في استعادة السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى في ولاية جنوب غرب الصومال. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:07+0000
2022-12-30T12:07+0000
2022-12-30T12:07+0000
العالم العربي
الصومال
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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الحكومية استعادت مناطق غندرشي وجلب ماركا في إقليم شبيلى السفلى في ولاية جنوب غرب الصومال.يشار إلى أن القوات الصومالية الحكومية تشن عمليات عسكرية مشتركة متزامنة مع وقت تشهد المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد حربا شاملة للقضاء على الميليشيات الإرهابية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصومالية استمرارها في مطاردة حركة "الشباب" أمنيا وعسكريا وحصارها اقتصاديا وإعلاميا، بعد قيامها أخيرا بإغلاق عشرات المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحركة.رغم تلك الإجراءات، إلا أن القتال والعمليات العسكرية تتصاعد بين الجانبين، حيث شهدت عدة ولايات قتالا عنيفا، في الأسبوع الماضي، بين الجيش الصومالي وحركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).ودارت المعارك في إقليم شبيلى السفلى جنوبي البلاد بعد هجوم شنه التنظيم على قواعد الجيش وقوات تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في بلدة قوريولي.
الصومال
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الصومال
قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى
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نجحت قوات الأمن الصومالية وفرقة "هرمعد" من الشرطة الخاصة، اليوم الجمعة، في استعادة السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى في ولاية جنوب غرب الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية
أن القوات الحكومية استعادت مناطق غندرشي وجلب ماركا في إقليم شبيلى السفلى في ولاية جنوب غرب الصومال.
وأوضحت الوكالة أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على المناطق المذكورة بعدما كانت "خاضعة لنفوذ ميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة".
يشار إلى أن القوات الصومالية الحكومية تشن عمليات عسكرية مشتركة متزامنة مع وقت تشهد المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد حربا شاملة للقضاء على الميليشيات الإرهابية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصومالية استمرارها في مطاردة حركة "الشباب" أمنيا وعسكريا وحصارها اقتصاديا وإعلاميا، بعد قيامها أخيرا بإغلاق عشرات المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحركة.
رغم تلك الإجراءات، إلا أن القتال والعمليات العسكرية تتصاعد بين الجانبين، حيث شهدت عدة ولايات قتالا عنيفا، في الأسبوع الماضي، بين الجيش الصومالي وحركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).
ودارت المعارك في إقليم شبيلى السفلى جنوبي البلاد بعد هجوم شنه التنظيم على قواعد الجيش وقوات تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في بلدة قوريولي.