https://sputnikarabic.ae/20221230/قوات-الأمن-الصومالية-تستعيد-السيطرة-على-عدة-مناطق-في-إقليم-شبيلى-السفلى-1071764036.html

قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى

قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى

نجحت قوات الأمن الصومالية وفرقة "هرمعد" من الشرطة الخاصة، اليوم الجمعة، في استعادة السيطرة على عدة مناطق في إقليم شبيلى السفلى في ولاية جنوب غرب الصومال. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T12:07+0000

2022-12-30T12:07+0000

2022-12-30T12:07+0000

العالم العربي

الصومال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102622/75/1026227501_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_6770a3857f5616ae55e634c559c2a310.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الحكومية استعادت مناطق غندرشي وجلب ماركا في إقليم شبيلى السفلى في ولاية جنوب غرب الصومال.يشار إلى أن القوات الصومالية الحكومية تشن عمليات عسكرية مشتركة متزامنة مع وقت تشهد المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد حربا شاملة للقضاء على الميليشيات الإرهابية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصومالية استمرارها في مطاردة حركة "الشباب" أمنيا وعسكريا وحصارها اقتصاديا وإعلاميا، بعد قيامها أخيرا بإغلاق عشرات المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحركة.رغم تلك الإجراءات، إلا أن القتال والعمليات العسكرية تتصاعد بين الجانبين، حيث شهدت عدة ولايات قتالا عنيفا، في الأسبوع الماضي، بين الجيش الصومالي وحركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).ودارت المعارك في إقليم شبيلى السفلى جنوبي البلاد بعد هجوم شنه التنظيم على قواعد الجيش وقوات تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في بلدة قوريولي.

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الصومال