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https://sputnikarabic.ae/20221230/كوريا-الجنوبية-تجري-بنجاح-رحلة-اختبارية-لمركبة-فضائية-تعمل-بالوقود-الصلب-1071773657.html
كوريا الجنوبية تجري بنجاح رحلة اختبارية لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب
كوريا الجنوبية تجري بنجاح رحلة اختبارية لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن إجرائها بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل ‏بالوقود الصلب، اليوم الجمعة، وذلك بعد 9 أشهر من... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T16:22+0000
2022-12-30T16:22+0000
كوريا الجنوبية
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وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة، أجرت الاختبار في إطار جهود لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية "المستقلة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ولم تكشف وزارة الدفاع في سيئول عن مكان إجراء الاختبار لمركبة الإطلاق الفضائية.وأوضحت أن "اختبار الرحلة هذا هو متابعة للاختبار الذي أجري في 30 مارس/ آذار، وسنحرز تقدما من خلال عملية التطوير على مدى السنوات العديدة القادمة".وأضافت أن "جيشنا سيضاعف جهوده لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك المجال الفضائي".وجاء اختبار كوريا الجنوبية في الوقت الذي تسعى فيه جارتها الشمالية للحصول على صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وقمر استطلاعي عسكري، بحسب "يونهاب".وتم تصميم الصاروخ من أجل وضع قمر صناعي صغير عليه في مدار أرضي منخفض لعمليات المراقبة، ومن المعروف أن المركبات التي تعمل بالوقود الصلب، عادة ما تكون أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة عند إطلاقها.واكتسب مشروع الصواريخ الفضائية في سيئول زخما، بعد أن اتفقت مع واشنطن في العام الماضي على رفع قيود "الإرشادات الصاروخية"، التي منعت كوريا الجنوبية من تطوير أو امتلاك صواريخ باليستية بمدى أقصى يزيد عن 800 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20221229/كوريا-الجنوبية-تجري-تدريبات-عسكرية-لمواجهة-المسيرات-الكورية-الشمالية-1071713405.html
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كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, العالم

كوريا الجنوبية تجري بنجاح رحلة اختبارية لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب

16:22 GMT 30.12.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن إجرائها بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل ‏بالوقود الصلب، اليوم الجمعة، وذلك بعد 9 أشهر من اختبارها الأول للصاروخ المحلي.‏
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة، أجرت الاختبار في إطار جهود لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية "المستقلة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
ولم تكشف وزارة الدفاع في سيئول عن مكان إجراء الاختبار لمركبة الإطلاق الفضائية.
وأوضحت أن "اختبار الرحلة هذا هو متابعة للاختبار الذي أجري في 30 مارس/ آذار، وسنحرز تقدما من خلال عملية التطوير على مدى السنوات العديدة القادمة".
وأضافت أن "جيشنا سيضاعف جهوده لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك المجال الفضائي".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
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أمس, 03:52 GMT
وجاء اختبار كوريا الجنوبية في الوقت الذي تسعى فيه جارتها الشمالية للحصول على صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وقمر استطلاعي عسكري، بحسب "يونهاب".
وتم تصميم الصاروخ من أجل وضع قمر صناعي صغير عليه في مدار أرضي منخفض لعمليات المراقبة، ومن المعروف أن المركبات التي تعمل بالوقود الصلب، عادة ما تكون أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة عند إطلاقها.
واكتسب مشروع الصواريخ الفضائية في سيئول زخما، بعد أن اتفقت مع واشنطن في العام الماضي على رفع قيود "الإرشادات الصاروخية"، التي منعت كوريا الجنوبية من تطوير أو امتلاك صواريخ باليستية بمدى أقصى يزيد عن 800 كيلومتر.
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