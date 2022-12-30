https://sputnikarabic.ae/20221230/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-البحر-الشرقي-1071780601.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا غير محددا، باتجاه البحر الشرقي، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T23:30+0000
2022-12-30T23:30+0000
2022-12-30T23:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محددا باتجاه البحر الشرقي".وكان خفر السواحل الياباني، قد أعلن، الجمعة الماضية، أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان، مرجحا بأن يكون صاروخا باليستيا.وذكرت وكالة "كيودو"، أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر لعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء. ونشر التحذير في تمام الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي (07:34 بتوقيت غرينتش).كما أفادت وكالة "يونهاب" بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي، في اليوم نفسه.وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي، يقوم بتحليل مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، الأحد قبل الماضي، ما وصفه مسؤولو سيئول بصاروخين باليستيين متوسطي المدى في البحر الشرقي. وزعمت لاحقا أن الإطلاق كان بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع.يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221220/شقيقة-كيم-جونغ-أون-سيعلم-الجميع-قريبا-ما-يمكن-أن-تفعله-صواريخ-كوريا-الشمالية-1071381144.html
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سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
23:30 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 23:39 GMT 30.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا غير محددا، باتجاه البحر الشرقي، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محددا باتجاه البحر الشرقي".
وكان خفر السواحل الياباني، قد أعلن، الجمعة الماضية، أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان، مرجحا بأن يكون صاروخا باليستيا.
وذكرت
وكالة "كيودو"، أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر لعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء. ونشر التحذير في تمام الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي (07:34 بتوقيت غرينتش).
كما أفادت
وكالة "يونهاب" بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي، في اليوم نفسه.
وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي، يقوم بتحليل مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.
وكانت كوريا الشمالية
قد أطلقت، الأحد قبل الماضي، ما وصفه مسؤولو سيئول بصاروخين باليستيين متوسطي المدى في البحر الشرقي. وزعمت لاحقا أن الإطلاق كان بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع.
يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.