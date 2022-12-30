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https://sputnikarabic.ae/20221230/مالي-السجن-20-عاما-لـ-46-عسكريا-من-ساحل-العاج-بتهمة-التآمر-ضد-الحكومة-1071778786.html
مالي.. السجن 20 عاما لـ 46 عسكريا من ساحل العاج بتهمة التآمر ضد الحكومة
مالي.. السجن 20 عاما لـ 46 عسكريا من ساحل العاج بتهمة التآمر ضد الحكومة
أصدرت محكمة استئناف باماكو في مالي، اليوم الجمعة، أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا على 46 عسكريًا من ساحل العاج (كوت ديفوار)، وغرامة مليوني فرنك غرب أفريقي على كل... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T20:57+0000
2022-12-30T20:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب موقع "مالي أكتيو" الإخباري "بعد عقد جلستي استماع في محكمة استئناف باماكو يومي 29 و30 كانون الأول/ديسمبر أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق 46 عسكريًا إيفواريًا، فضلا عن غرامة بقيمة مليوني فرنك غرب أفريقي".وكان العسكريون الإيفواريون المدانون قد حوكموا بتهمة الهجوم والتآمر ضد الحكومة، والمساس بالأمن الخارجي للدولة، وحمل ونقل أسلحة وذخائر حرب.وبعد وساطة جمهورية توغو، أطلقت مالي، في 4 أيلول/سبتمبر الماضي، سراح 3 من أصل 49 عسكريًا من ساحل العاج، كانت قد اعتقلتهم في 10 تموز/يوليو الماضي.وفي 15 آب/أغسطس الفائت، اتهمت الحكومة المالية أولئك العسكريين بـ"محاولة تقويض أمن الدولة" معتبرة إياهم "مرتزقة".وفي 10 تموز/يوليو اعتقلت السلطات المالية 49 جندياً إيفوارياً في المطار الدولي لباماكو حيث لم تُخطر سلطات مالي من أي جهة بحضور هؤلاء الجنود إلى البلاد والذين بحسب باماكو، وبعد استجوابهم، أعطوا 4 تبريرات مختلفة لهدف مجيئهم إلى مالي، ما دعا السلطات إلى اعتقالهم من أجل التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20220914/ساحل-العاج-تتهم-مالي-باحتجاز-جنودها-كرهائن-وتدعو-لجلسة-استثنائية-لـإيكواس-1067746411.html
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أخبار مالي, العالم
أخبار مالي, العالم

مالي.. السجن 20 عاما لـ 46 عسكريا من ساحل العاج بتهمة التآمر ضد الحكومة

20:57 GMT 30.12.2022
© DAPHNE BENOITعلم مالي
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© DAPHNE BENOIT
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أصدرت محكمة استئناف باماكو في مالي، اليوم الجمعة، أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا على 46 عسكريًا من ساحل العاج (كوت ديفوار)، وغرامة مليوني فرنك غرب أفريقي على كل منهم.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب موقع "مالي أكتيو" الإخباري "بعد عقد جلستي استماع في محكمة استئناف باماكو يومي 29 و30 كانون الأول/ديسمبر أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق 46 عسكريًا إيفواريًا، فضلا عن غرامة بقيمة مليوني فرنك غرب أفريقي".
وكان العسكريون الإيفواريون المدانون قد حوكموا بتهمة الهجوم والتآمر ضد الحكومة، والمساس بالأمن الخارجي للدولة، وحمل ونقل أسلحة وذخائر حرب.
ساحل العاج - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
ساحل العاج تتهم مالي باحتجاز جنودها كرهائن وتدعو لجلسة استثنائية لـ"إيكواس"
14 سبتمبر, 16:32 GMT
وبعد وساطة جمهورية توغو، أطلقت مالي، في 4 أيلول/سبتمبر الماضي، سراح 3 من أصل 49 عسكريًا من ساحل العاج، كانت قد اعتقلتهم في 10 تموز/يوليو الماضي.
وفي 15 آب/أغسطس الفائت، اتهمت الحكومة المالية أولئك العسكريين بـ"محاولة تقويض أمن الدولة" معتبرة إياهم "مرتزقة".
وفي 10 تموز/يوليو اعتقلت السلطات المالية 49 جندياً إيفوارياً في المطار الدولي لباماكو حيث لم تُخطر سلطات مالي من أي جهة بحضور هؤلاء الجنود إلى البلاد والذين بحسب باماكو، وبعد استجوابهم، أعطوا 4 تبريرات مختلفة لهدف مجيئهم إلى مالي، ما دعا السلطات إلى اعتقالهم من أجل التحقيق.
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