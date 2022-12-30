https://sputnikarabic.ae/20221230/مبنى-قناة-فضائية-لبنانية-يتعرض-للاعتداء-للمرة-الـ3-في-4-أيام-فيديو-1071755930.html
مبنى قناة فضائية لبنانية يتعرض للاعتداء للمرة الـ3 في 4 أيام... فيديو
مبنى قناة فضائية لبنانية يتعرض للاعتداء للمرة الـ3 في 4 أيام... فيديو
تعرض مبنى قناة الجديد اللبنانية في منطقة محلة الكولا في العاصمة بيروت، للاعتداء للمرة الـ3 في 4 أيام. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:06+0000
2022-12-30T07:06+0000
2022-12-30T07:06+0000
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ووفقا لما نشرته القناة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها "تعرّضت، للمرة الثالثة في غضون أربعة أيام، إلى اعتداء على مبنى القناة في محلة الكولا".وقالت: "سُمع دوي إطلاق نار بشكل كثيف في محيط القناة، فيما أفادت القوى الأمنية (التي تحرس المبنى منذ أيام) بإصابته بعدد من الأعيرة النارية، حيث عمد الفاعل على إطلاق النار بشكل مباشر؛ واقتصرت الأضرار على الماديات".وتعود أسباب تلك الاعتداءات بحسب تقارير إعلامية إلى مقطع ساخر عرضته قناة "الجديد"، الأسبوع الماضي، ضمن فقرة تقدمها ممثلة كوميدية، قالت فيه إن أهالي الجنوب باتوا يمتلكون عيوناً خضراء وزرقاء وشعراً أشقر، بعد حالات التزاوج مع قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، واستخدمت مصطلحاً شعبياً ساخراً استكمالاً للفكرة، أثار اعتراضاً واسعاً، حيث اعتبره جنوبيون "إساءة للمرأة الجنوبية".طالع أيضا: لبنان... إطلاق نار كثيف على مقهى في دوحة عرمون
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي
مبنى قناة فضائية لبنانية يتعرض للاعتداء للمرة الـ3 في 4 أيام... فيديو
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تعرض مبنى قناة الجديد اللبنانية في منطقة محلة الكولا في العاصمة بيروت، للاعتداء للمرة الـ3 في 4 أيام.
ووفقا لما نشرته
القناة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها "تعرّضت، للمرة الثالثة في غضون أربعة أيام، إلى اعتداء على مبنى القناة في محلة الكولا".
وقالت: "سُمع دوي إطلاق نار بشكل كثيف في محيط القناة، فيما أفادت القوى الأمنية (التي تحرس المبنى منذ أيام) بإصابته بعدد من الأعيرة النارية، حيث عمد الفاعل على إطلاق النار بشكل مباشر
؛ واقتصرت الأضرار على الماديات".
وكانت القناة قد تعرضت، فجر الثلاثاء الماضي، لإلقاء قنبلة مولوتوف، أحدثت بعض الأضرار المادية، ثم تعرضت، مساء الأربعاء، لإطلاق نار عشوائي، فتحت على إثره قوى الأمن تحقيقا لتحديد الجناة.
وتعود أسباب تلك الاعتداءات بحسب تقارير إعلامية إلى مقطع ساخر عرضته قناة "الجديد"، الأسبوع الماضي، ضمن فقرة تقدمها ممثلة كوميدية، قالت فيه إن أهالي الجنوب باتوا يمتلكون عيوناً خضراء وزرقاء وشعراً أشقر
، بعد حالات التزاوج مع قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، واستخدمت مصطلحاً شعبياً ساخراً استكمالاً للفكرة، أثار اعتراضاً واسعاً، حيث اعتبره جنوبيون "إساءة للمرأة الجنوبية".