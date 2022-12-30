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https://sputnikarabic.ae/20221230/مدير-مؤسسة-تونسية-53-من-المواطنين-يتوقعون-أن-تكون-2023-أفضل-1071757233.html
مدير مؤسسة تونسية: 53% من المواطنين يتوقعون أن تكون 2023 أفضل
مدير مؤسسة تونسية: 53% من المواطنين يتوقعون أن تكون 2023 أفضل
قال نبيل بالعم مدير مؤسسة "أمرود كونسيلتينغ " التونسية، المتخصصة في الأبحاث السوقية واستطلاعات، إن نسبة التونسيين الذين يعتبرون أن سنة 2023 ستكون أفضل من السنة... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:55+0000
2022-12-30T07:55+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" عن بالعم أن نسبة التونسيين الذين يتوقعون أن تكون السنة القادمة أسوأ من السنة الحالية بلغ 31%، مشيرًا إلى أنها أعلى نسبة تشاؤم في تونس منذ سنة 2014.وأضاف بالعم أن مخاوف التونسيين حول تدهور الأوضاع الاقتصادية جاءت بنسبة 88 % والذي يحتل المرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية التغيرات المناخية في تونس بنسبة 76 %، والمرتبة الثالثة الوضع الصحي في البلاد.وبحسب بالعم، فإن 66 % ممن استطلعت آراؤهم تتمثل مخاوفهم من رجوع بعض الأمراض و40 % متخوفون من استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانعكاساتها، و25 % متخوفين من احتمال حرب بين الصين وتايوان.يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، صنفت تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان.وقال المختص في الإيصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية، معز الحريزي، إنه تم تصنيف تونس رسميا تحت خط الفقر المائي".وأضاف الحريزي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن "تونس تعيش أزمة مائية حادة بسبب قلة الأمطار وتزايد عدد السكان"، داعيا "كافة هياكل الدولة والمجتمع المدني إلى الاستنفار التام من أجل إيجاد حلول أكثر من استعجالية".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

مدير مؤسسة تونسية: 53% من المواطنين يتوقعون أن تكون 2023 أفضل

07:55 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaالتونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس
التونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قال نبيل بالعم مدير مؤسسة "أمرود كونسيلتينغ " التونسية، المتخصصة في الأبحاث السوقية واستطلاعات، إن نسبة التونسيين الذين يعتبرون أن سنة 2023 ستكون أفضل من السنة الحالية بلغ 53%.
ونقلت قناة "نسمة" عن بالعم أن نسبة التونسيين الذين يتوقعون أن تكون السنة القادمة أسوأ من السنة الحالية بلغ 31%، مشيرًا إلى أنها أعلى نسبة تشاؤم في تونس منذ سنة 2014.
وأضاف بالعم أن مخاوف التونسيين حول تدهور الأوضاع الاقتصادية جاءت بنسبة 88 % والذي يحتل المرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية التغيرات المناخية في تونس بنسبة 76 %، والمرتبة الثالثة الوضع الصحي في البلاد.
وبحسب بالعم، فإن 66 % ممن استطلعت آراؤهم تتمثل مخاوفهم من رجوع بعض الأمراض و40 % متخوفون من استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانعكاساتها، و25 % متخوفين من احتمال حرب بين الصين وتايوان.
يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، صنفت تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان.
وقال المختص في الإيصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية، معز الحريزي، إنه تم تصنيف تونس رسميا تحت خط الفقر المائي".
وأضاف الحريزي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن "تونس تعيش أزمة مائية حادة بسبب قلة الأمطار وتزايد عدد السكان"، داعيا "كافة هياكل الدولة والمجتمع المدني إلى الاستنفار التام من أجل إيجاد حلول أكثر من استعجالية".
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