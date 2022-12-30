https://sputnikarabic.ae/20221230/مسؤول-أمريكي-سابق-ينصح-بلاده-بالإصغاء-لمطالب-بوتين-لا-يزال-هناك-وقت-1071772790.html
مسؤول أمريكي سابق ينصح بلاده بالإصغاء لمطالب بوتين: لا يزال هناك وقت
مسؤول أمريكي سابق ينصح بلاده بالإصغاء لمطالب بوتين: لا يزال هناك وقت
قال دوغ باندو، المساعد السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، إن بلاده كانت ستكون في وضع أفضل اليوم لو أن إداراتها المتعاقبة وفت بوعودها لروسيا بأن الناتو لن... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T15:47+0000
2022-12-30T15:47+0000
2022-12-30T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار باندو في مقالة نشرتها صحيفة 19FortyFive إلى أن الولايات المتحدة كانت ستكون في وضع أفضل اليوم لو لم تعد بعضوية الناتو لجورجيا وأوكرانيا.وقال "كسر الحلفاء بلا خجل مجموعة من الوعود السابقة للحكومات المتعاقبة. علاوة على ذلك، فإن التطمينات لأوكرانيا (وجورجيا) لم تتوقف. عندما ذهب وزير الدفاع لويد أوستن إلى كلا البلدين في أواخر عام 2021 ، أعلن البنتاغون بصراحة عن خطته لطمأنتهما بأن الناتو، بالطبع يواصل انتظار دخولهما بحماس".وأضاف أن واشنطن بهذه الطريقة كانت ستؤكد على أهمية الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا، وتسهم في استمرار الحوار مع موسكو، كما أن "هذا المسار كان سيتيح استثمار المزيد من الأموال في الاقتصاد الأمريكي لتغطية احتياجات المواطنين، الذين كانوا سيفخرون بسياسة بلادهم الداخلية، بدلا من الاستياء من الأنشطة الخارجية التي تتورط فيها حكومتهم".
https://sputnikarabic.ae/20220228/بوتين-يعتبر-التسوية-بشأن-أوكرانيا-ممكنة-إذا-وافقت-على-مطالب-الروسية-الأمنية-1059282923.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق ينصح بلاده بالإصغاء لمطالب بوتين: لا يزال هناك وقت
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قال دوغ باندو، المساعد السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، إن بلاده كانت ستكون في وضع أفضل اليوم لو أن إداراتها المتعاقبة وفت بوعودها لروسيا بأن الناتو لن يتوسع إلى الأبد شرقًا.
وأشار باندو في مقالة نشرتها صحيفة 19FortyFive
إلى أن الولايات المتحدة كانت ستكون في وضع أفضل اليوم لو لم تعد بعضوية الناتو لجورجيا وأوكرانيا.
وقال "كسر الحلفاء بلا خجل مجموعة من الوعود السابقة للحكومات المتعاقبة. علاوة على ذلك، فإن التطمينات لأوكرانيا (وجورجيا) لم تتوقف. عندما ذهب وزير الدفاع لويد أوستن إلى كلا البلدين في أواخر عام 2021 ، أعلن البنتاغون بصراحة عن خطته لطمأنتهما بأن الناتو، بالطبع يواصل انتظار دخولهما بحماس".
وأكد أنه لو تعاملت واشنطن مع مطالب بوتين بجدية، لكانت أوضاعها الآن أفضل لكن "لا يزال هناك متسع من الوقت لواشنطن للتفاوض، معترفة بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب، وربما أبدًا - لأنه في الواقع لا واشنطن ولا حلفاؤها الأوروبيون يريدون القتال من أجل كييف".
وأضاف أن واشنطن بهذه الطريقة كانت ستؤكد على أهمية الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا، وتسهم في استمرار الحوار مع موسكو، كما أن "هذا المسار كان سيتيح استثمار المزيد من الأموال في الاقتصاد الأمريكي لتغطية احتياجات المواطنين، الذين كانوا سيفخرون بسياسة بلادهم الداخلية، بدلا من الاستياء من الأنشطة الخارجية التي تتورط فيها حكومتهم".