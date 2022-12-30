https://sputnikarabic.ae/20221230/مسؤول-مصري-يرد-على-أنباء-ظهور-متحور-لكورونا-يسمى-يوم-القيامة-1071770286.html
مسؤول مصري يرد على أنباء ظهور متحور لكورونا يسمى "يوم القيامة"
مسؤول مصري يرد على أنباء ظهور متحور لكورونا يسمى "يوم القيامة"
بعث مسؤول بوزارة الصحة المصرية برسالة طمأنة للمواطنين، في ظل الأنباء عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T14:25+0000
2022-12-30T14:25+0000
2022-12-30T14:25+0000
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وأشيع بين الموطنين في مصر ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، سُمّيَ "متحور يوم القيامة" في إشارة على ما يبدو إلى خطورته وشدة أعراضه، وهو ما نفاه المسؤول.وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لموقع "الوطن" الإخباري المصري إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر "مستقر" ، وإن المتحورات الجديدة التي تظهر "ليست بالخطورة الشديدة".أما أعراض هذا المتحور، فلا تختلف عن غيره من متحورات الفيروس بحسب المسؤول الذي أكد أن أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي ظهرت فيما بعد واحدة ولا اختلاف فيها".وتشمل الأعراض وفقا للمسؤول، "ارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، وصعوبة الحركة، والشعور بالإرهاق والطفح الجلدي في بعض الحالات وليس معظمها".وشدد المسؤول على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والحصول على لقاحات كورونا، لا سيما الجرعة التنشيطية، لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة، على حد قوله.وتسود حالة من القلق والحذر في أرجاء العالم مما يُخشى أن يكون موجة جديدة خطرة لفيروس كورونا، لا سيما في الصين التي بدأت تتخفف من قيود كانت قد فرضتها على مدار 3 سنوات ماضية، فيما عرف بسياسة "صفر كوفيد" وهي سياسة صارمة اتبعتها الصين للقضاء على الفيروس.لكن هذه السياسة الصارمة خلقت احتجاجات شعبية، ما دفع الحكومة للتراجع عنها، وهو الأمر الذي تبعه وقوع إصابات بأعداد هائلة في البلاد وصلت إلى عشرات الملايين، فضلا عن آلاف الوفيات.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مصر-تحذر-مواطنيها-من-فيروس-كورونا-الخطر-لا-يزال-قائما-1070597130.html
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منوعات, الصحة, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
منوعات, الصحة, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
مسؤول مصري يرد على أنباء ظهور متحور لكورونا يسمى "يوم القيامة"
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بعث مسؤول بوزارة الصحة المصرية برسالة طمأنة للمواطنين، في ظل الأنباء عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد.
وأشيع بين الموطنين في مصر ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، سُمّيَ "متحور يوم القيامة" في إشارة على ما يبدو إلى خطورته وشدة أعراضه، وهو ما نفاه المسؤول.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لموقع "الوطن
" الإخباري المصري إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر "مستقر" ، وإن المتحورات الجديدة التي تظهر "ليست بالخطورة الشديدة".
وأضاف المسؤول أن المتحور المشار إليه "يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره لكن لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من الصين والمواقع الرسمية".
أما أعراض هذا المتحور، فلا تختلف عن غيره من متحورات الفيروس بحسب المسؤول الذي أكد أن أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي ظهرت فيما بعد واحدة ولا اختلاف فيها".
وتشمل الأعراض وفقا للمسؤول، "ارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، وصعوبة الحركة، والشعور بالإرهاق والطفح الجلدي في بعض الحالات وليس معظمها".
وشدد المسؤول على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والحصول على لقاحات كورونا، لا سيما الجرعة التنشيطية، لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة، على حد قوله.
وتسود حالة من القلق والحذر في أرجاء العالم مما يُخشى أن يكون موجة جديدة خطرة لفيروس كورونا، لا سيما في الصين التي بدأت تتخفف من قيود كانت قد فرضتها على مدار 3 سنوات ماضية، فيما عرف بسياسة "صفر كوفيد" وهي سياسة صارمة اتبعتها الصين للقضاء على الفيروس.
لكن هذه السياسة الصارمة خلقت احتجاجات شعبية، ما دفع الحكومة للتراجع عنها، وهو الأمر الذي تبعه وقوع إصابات بأعداد هائلة في البلاد وصلت إلى عشرات الملايين، فضلا عن آلاف الوفيات.