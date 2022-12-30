https://sputnikarabic.ae/20221230/مشاهد-من-الفضاء-لعمل-أحدث-أقمار-ناسا-الفضائية-1071763522.html
مشاهد من الفضاء لعمل أحدث أقمار "ناسا" الفضائية
مشاهد من الفضاء لعمل أحدث أقمار "ناسا" الفضائية
التقطت الكاميرات على سطح المركبة الفضائية (SWOT) المخصصة لدراسة المياه وتضاريس المحيطات لحظة قيامها بفتح صاريتها وألواحها الهوائية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:53+0000
2022-12-30T11:53+0000
2022-12-30T11:53+0000
مجتمع
علوم
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وقام القمر الصناعي بفتح صاريته الكبيرة وألواح الهوائي بعد نشر صفيحات الألواح الشمسية التي تشغل المركبة الفضائية بنجاح.والتقطت كاميرتان على متن القمر الصناعي مشاهد للصاري الكبير ولوحات الهوائي للجهاز العلمي للمركبة الفضائية التي تم نشرها على مدار أربعة أيام، وهي العملية التي اكتملت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022. وظهرت الصواري التي تتكشف من الجانبين المعاكسين من المركبة الفضائية، يمكن رؤيتها وهي تمتد من المركبة الفضائية وتثبت في مكانها، لكن الكاميرات توقفت عن التقاط الهوائيات في نهايات الصواري التي يتم نشرها بالكامل.والصاريان والهوائي مصممان لتسجيل قياسات دقيقة لارتفاع المياه في أجسام المياه العذبة على الأرض والمحيط، كما ستجمع بيانات عن البحيرات والخزانات التي يزيد حجمها عن 15 فدانًا (62500 متر مربع) والأنهار التي يزيد عرضها عن 330 قدمًا (100 متر).ويبلغ قياس صفيفتي SWOT الشمسية 48.8 قدمًا (14.9 مترًا) من النهاية إلى النهاية، بمساحة إجمالية تبلغ 335 قدمًا مربعًا (31 مترًا مربعًا). وتمتد المصفوفات من الجوانب المتقابلة لحافلة المركبة الفضائية، وتظل موجهة نحو الشمس عبر محركات صغيرة. كما أنها توفر 8 كيلوواط من الطاقة للقمر الصناعي، الذي يبلغ إجمالي الطلب على الطاقة فيه 1.5 كيلوواط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
مشاهد من الفضاء لعمل أحدث أقمار "ناسا" الفضائية
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التقطت الكاميرات على سطح المركبة الفضائية (SWOT) المخصصة لدراسة المياه وتضاريس المحيطات لحظة قيامها بفتح صاريتها وألواحها الهوائية.
وقام القمر الصناعي بفتح صاريته الكبيرة وألواح الهوائي بعد نشر صفيحات الألواح الشمسية التي تشغل المركبة الفضائية بنجاح.
والتقطت كاميرتان على متن القمر الصناعي مشاهد للصاري
الكبير ولوحات الهوائي للجهاز العلمي للمركبة الفضائية التي تم نشرها على مدار أربعة أيام، وهي العملية التي اكتملت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022. وظهرت الصواري التي تتكشف من الجانبين المعاكسين من المركبة الفضائية، يمكن رؤيتها وهي تمتد من المركبة الفضائية وتثبت في مكانها، لكن الكاميرات توقفت عن التقاط الهوائيات في نهايات الصواري التي يتم نشرها بالكامل.
والصاريان والهوائي مصممان لتسجيل قياسات دقيقة لارتفاع المياه في أجسام المياه العذبة على الأرض والمحيط، كما ستجمع بيانات عن البحيرات والخزانات التي يزيد حجمها عن 15 فدانًا (62500 متر مربع) والأنهار التي يزيد عرضها عن 330 قدمًا (100 متر).
تم إطلاق القمر الصناعي في 16 ديسمبر 2022 في الساعة 3:46 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا، وبدأت المصفوفات في نشرها في الساعة 5:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.
ويبلغ قياس صفيفتي SWOT الشمسية 48.8 قدمًا (14.9 مترًا) من النهاية إلى النهاية، بمساحة إجمالية تبلغ 335 قدمًا مربعًا (31 مترًا مربعًا). وتمتد المصفوفات من الجوانب المتقابلة لحافلة المركبة الفضائية، وتظل موجهة نحو الشمس عبر محركات صغيرة. كما أنها توفر 8 كيلوواط من الطاقة للقمر الصناعي، الذي يبلغ إجمالي الطلب على الطاقة فيه 1.5 كيلوواط.