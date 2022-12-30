عربي
https://sputnikarabic.ae/20221230/مقتل-7-أشخاص-في-انفجار-بمطعم-غربي-تركيا-1071772448.html
مقتل 7 أشخاص في انفجار بمطعم غربي تركيا
مقتل 7 أشخاص في انفجار بمطعم غربي تركيا
قُتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار بمطعم في ولاية أيدن غربي تركيا، يتوقع أن يكون ناجما عن اسطوانة غاز. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T15:24+0000
2022-12-30T15:24+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069121038_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f6ff4ac647fc67bcc9012ee4e693bdc6.jpg
وقال والي أيدن حسن أقصوي، في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية إن الانفجار وقع بمطعم في قضاء نازيلي بالولاية.وأوضح أن "المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي ألطن باش".وأشار أقصوي إلى سقوط 7 قتلى و4 مصابين بينهم حالة خطيرة جراء الانفجار، مردفا أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069121038_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d4dd85f3b1652c4a7f94441e4d010e5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

مقتل 7 أشخاص في انفجار بمطعم غربي تركيا

15:24 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgulانفجار منجم أماسرا، تركيا
انفجار منجم أماسرا، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
تابعنا عبرTelegram
قُتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار بمطعم في ولاية أيدن غربي تركيا، يتوقع أن يكون ناجما عن اسطوانة غاز.
وقال والي أيدن حسن أقصوي، في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية إن الانفجار وقع بمطعم في قضاء نازيلي بالولاية.
وأوضح أن "المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي ألطن باش".
وأشار أقصوي إلى سقوط 7 قتلى و4 مصابين بينهم حالة خطيرة جراء الانفجار، مردفا أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала