https://sputnikarabic.ae/20221230/مقتل-7-أشخاص-في-انفجار-بمطعم-غربي-تركيا-1071772448.html
مقتل 7 أشخاص في انفجار بمطعم غربي تركيا
مقتل 7 أشخاص في انفجار بمطعم غربي تركيا
قُتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار بمطعم في ولاية أيدن غربي تركيا، يتوقع أن يكون ناجما عن اسطوانة غاز. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T15:24+0000
2022-12-30T15:24+0000
2022-12-30T15:24+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقال والي أيدن حسن أقصوي، في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية إن الانفجار وقع بمطعم في قضاء نازيلي بالولاية.وأوضح أن "المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي ألطن باش".وأشار أقصوي إلى سقوط 7 قتلى و4 مصابين بينهم حالة خطيرة جراء الانفجار، مردفا أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
مقتل 7 أشخاص في انفجار بمطعم غربي تركيا
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قُتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار بمطعم في ولاية أيدن غربي تركيا، يتوقع أن يكون ناجما عن اسطوانة غاز.
وقال والي أيدن حسن أقصوي، في تصريح
لوكالة الأناضول الرسمية إن الانفجار وقع بمطعم في قضاء نازيلي بالولاية.
وأوضح أن "المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي ألطن باش".
وأشار أقصوي إلى سقوط 7 قتلى و4 مصابين بينهم حالة خطيرة جراء الانفجار، مردفا أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.