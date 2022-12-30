https://sputnikarabic.ae/20221230/من-هي-الممثلة-المصرية-التي-أحبها-بيليه-جدا-وألح-عليها-في-طلب-الزواج؟-1071770818.html

من هي الممثلة المصرية التي أحبها بيليه "جدا" وألح عليها في طلب الزواج؟

من هي الممثلة المصرية التي أحبها بيليه "جدا" وألح عليها في طلب الزواج؟

للجوهرة السوداء بيليه، كما كان يوصف، حكايات في العالم العربي، إذ حط في عدد من البلدان العربية، سواء كلاعب مع فريقه سانتوس البرازيلي أو كسفير لكرة القدم... 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T14:51+0000

2022-12-30T14:51+0000

2022-12-30T15:12+0000

مجتمع

منتخب البرازيل

أخبار البرازيل

رياضة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102805/67/1028056782_0:27:4031:2294_1920x0_80_0_0_94a59e0cf6486fe0db0d052768d95f52.jpg

لكن أبرز الحكايات التي تروى عن أسطورة البرازيل الذي ودع العالم مساء أمس الخميس، حكايته مع الفنانة المصرية الشهيرة، زبيدة ثروت، التي كانت توصف بأنها "صاحبة أجمل عينين عرفتهما السينما المصرية".الحكاية روتها الفنانة زبيدة بنفسها في شهر مايو/أيار من عام 2005 في لقاء متلفز على قناة "الحياة" المصرية، وتبدأ بأنّ وزيرا كويتيا دعاها إلى افتتاح أحد المهرجانات في الكويت عام 1973، وحين وصلت إلى الفندق وجدت زحاما حول شاب محاط بأكاليل من الورد.كان هذا الفتى الأسمر، هو النجم البرازيلي بيليه، الذي كان ملء السمع والبصر حينها، وقد تصادف أنه جاء مع فريقه البرازيلي سانتوس، ليخوض مباراة ودية أمام فريق "القادسية" الكويتي.وتضيف "بيليه حبّني جدا، وكان عاوز يتجوزني وأسافر معاه البرازيل، وكل ما أطلع في الفندق أو أنزل ألاقيه قاعد مستنيني (ينتظرني)، وما ارتحتش غير لما وصّلته لباب الطيارة، ولما رجعت مصر لقيته بيكلمني".وظل الأسطورة يلاحقها تليفونيا "عبر القارات" ويلح عليها في طلب الزواج إلى أن تكفّل الزمن بالحكاية وطواها النسيان، بحسب روايتها.وسبق أن زار بيليه مصر في مناسبتين، الأولى كلاعب في صفوف فريق سانتوس، من أجل إجراء مباراة ودية أمام الأهلي المصري، وقد انتهت بفوز الضيوف بخماسية نظيفة، سجل خلالها بيليه هدفين.وكانت الزيارة الثانية بصفته سفيرا للعبة، بعد 42 عاما من الأولى، وتحديدا عام 2014، في تظاهرة دولية أقيمت بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , رياضة, منوعات