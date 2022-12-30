https://sputnikarabic.ae/20221230/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يتوعد-المجرمين-في-جنوب-دارفور-1071758422.html

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوعد "المجرمين" في جنوب دارفور

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوعد "المجرمين" في جنوب دارفور

توعد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من وصفهم بـ "المجرمين الذين تسببوا في أحداث العنف بولاية جنوب دارفور". 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T08:47+0000

2022-12-30T08:47+0000

2022-12-30T08:47+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

دارفور

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104115/93/1041159347_0:391:6123:3835_1920x0_80_0_0_4ebdf2d531168d7f7e36659cb7f8b39d.jpg

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، وصف دقلو أحداث بليل بأنها "كبيرة"، مؤكدًا أنها "لن تمر دون محاسبة، وسنطارد المجرمين".وقال دقلو: "الحدث كبير ولن يمر دون محاسبة، لجهة أن هناك عمليات حرق ونهب، وسنطارد المجرمين للقبض عليهم"، لافتاً إلى أن "الإجراءات التي ستتخذ ستمنع وقوع أية حوادث مماثلة في المستقبل".الاجتماع الذي حضره الدكتور الهادي إدريس يحي عضو مجلس السيادة، وأعضاء الوفد المرافق، من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، تضمن عرضا من الوالي، التجاني هنون ، لتقرير مفصل حول الأحداث التي شهدتها مؤخراً محلية بليل.وفيما شدد دقلو على أن "الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات لحسم مثل هذه التفلتات، ومعرفة الحقائق على الأرض، والقبض على المجرمين المتسببين في هذه الأحداث"، لفت إلى أن "حرق القرى وتشريد المواطنين أمر غير مقبول نهائياً".وأشار إلى أن "الاجتماع أسند الإشراف على لجنة التحقيق التي تم تشكيلها إلى ممثل النائب العام، وذلك بغرض إجراء تحقيق شفاف يكشف الحقائق بصورة واضحة، دون الاهتمام بما يقوله أصحاب الأجندة الذين يسعون لزعزعة استقرار السودان عبر الاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل"، حسب تعبيره.يذكر أن إقليم دارفور يشهد حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص.طالع أيضا: نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: يأمر بحسم الاقتتال القبلي في جنوب دارفور عسكريا

https://sputnikarabic.ae/20221225/والي-جنوب-دارفور-يعلن-حظر-التجوال-بمحلية-بليل-1071566063.html

https://sputnikarabic.ae/20221225/السودان-مقتل-12-وإصابة-42-إثر-اشتباكات-قبلية-في-جنوب-دارفور-1071592568.html

دارفور

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, دارفور