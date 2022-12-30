https://sputnikarabic.ae/20221230/نائب-لبناني-تم-احتواء-انتشار-وباء-الكوليرا-في-لبنان-1071759884.html

نائب لبناني: تم احتواء انتشار وباء الكوليرا في لبنان

نائب لبناني: تم احتواء انتشار وباء الكوليرا في لبنان

قال النائب في البرلمان اللبناني عبد الرحمن البزري وهو اختصاصي أمراض معدية، إنه يمكن القول إلى حد كبير أنه تم احتواء انتشار وباء الكوليرا في لبنان ولكن تبقى... 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T09:23+0000

2022-12-30T09:23+0000

2022-12-30T09:23+0000

العالم العربي

لبنان

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وأضاف البزري في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنه "تم احتواء وباء الكوليرا في لبنان وبقي محصورًا في مناطق صغيرة، ونسبة الإصابات الجديدة انخفضت ونسبة الوفيات تقريبًا شبه انعدمت وكذلك نسبة الدخول إلى المستشفيات انخفضت كثيرًا".ولفت البزري إلى أن "الكل يعلم أن الكوليرا كانت موجودة في سوريا والمجتمع الدولي لم يتحرك كثيرًا، ومن ثم تدخل بسرعة للمساعدة في عمليات المياه وتنقيتها وتنظيف الصرف الصحي وتحسين واقع المخيمات التي تضم لاجئين سوريين إضافة إلى اللقاحات التي أتت إلى لبنان والتي تعطى في المناطق المنتشرة فيها الكوليرا"، مشيرًا إلى أن الكوليرا موجودة في جزء من البقاع وجزء من الشمال خصوصًا بمحاذاة الحدود السورية أو المناطق التي فيها كثافات سكانية سورية أو كثافات لبنانية مخطلتة بالسوريين، أما في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فلا يوجد مشكلة كوليرا.وعن واقع القطاع الصحي في لبنان، اعتبر البزري أن "القطاع الصحي في لبنان معظمه خاص، 85% من الطاقة الاستشفائية في لبنان طاقة خاصة، مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغيره، لذلك عندما يتدهور الوضع المالي والاقتصادي يتأثر القطاع الصحي في لبنان أكثر لأنه قطاع موجود ويقدم خدمات طبية عالية الجودة ولكنها مرتبطة بالربح أيضًا، لذلك عندما يتراجع الوضع الاقتصادي يتأثر هذا القطاع أكثر".وأضاف: "كنا نفتخر بأنه لدينا أفضل استشفاء وتدخلات طبية ولكن لم يكن لدينا رعاية صحية أولية جيدة، الاستشفاء أصبح مرتفع التكاليف والمعالجة مكلفة والرعاية الصحية الأولية لم ننشطها وهنالك خطر جدي لأن هناك قسم كبير من أطفالنا غير ملقحين باللقاحات الضرورية".أما على صعيد هجرة الطاقم الطبي إلى الخارج، فرأى البزري أن "أي هجرة للخارج سواء طبية أو غير طبية مرتبطة بالواقع السياسي والمعيشي والأمني، في لبنان الأمن ليس سيء إلى حد معين، الوضع الاقتصادي سيء جدًا، وهناك انسداد في الواقع السياسي ولا يوجد علامات أفق بحل سياسي جدي طالما أن هناك طبقة سياسية تدير شؤون البلد وهي نفسها التي سببت بخرابه، لذلك اليوم لا يوجد ما يشجع خاصة الأجيال الصاعدة أو الذي يريد إعالة عائلته بالبقاء في لبنان، من هنا انعكس على القطاع الصحي"، لافتًا إلى أن "الهجرة كانت كبيرة على مستوى الأطباء والممرضين والمسعفين والتقنيين والإداريين، واليوم بدأنا نلمس علامات استقرار لأن الواقع المالي أصلح نفسه بالنسبة للأطباء والممرضين وغيرهم في بعض المستشفيات وليس جميعها، وبدأنا نرى أن بعض من اختبر الهجرة في الخارج لم يرتاحوا لها وقسم منهم بدأ يفكر بالعودة ولكن بشكل عام لا زال الخروج والنزف أكثر من العودة".

https://sputnikarabic.ae/20221226/ارتفاع-إصابات-الكوليرا-في-لبنان-إلى-688-حالة-1071636207.html

https://sputnikarabic.ae/20221012/لبنان-يعلن-تسجيل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-1068959418.html

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