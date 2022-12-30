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https://sputnikarabic.ae/20221230/نجم-برشلونة-يتلقى-عرضا-للانتقال-إلى-النصر-السعودي-1071768231.html
نجم برشلونة يتلقى عرضا للانتقال إلى النصر السعودي
نجم برشلونة يتلقى عرضا للانتقال إلى النصر السعودي
كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن سعي نادي النصر السعودي للظفر بخدمات سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T13:56+0000
2022-12-30T13:56+0000
مجتمع
رياضة
الدوري الإسباني
مباريات الدوري السعودي
نادي برشلونة
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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سيرجيو بوسكيتس تلقى عرضا للانتقال إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.وأضافت الصحيفة أن "التكهنات حول إمكانية رحيل بوسكيتس في يناير/كانون الثاني المقبل، جذبت اهتمام النصر لضم اللاعب".وأوضحت أن جوران فوسيفيتش المدير الرياضي للنصر، يعد من أصدقاء بوسكيتس، ولعبا سويا في صفوف الناشئين ببرشلونة.وعمل فوسيفيتش في قسم الكشافة بالبارسا، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ترك منصبه ليعمل في النصر السعودي.وأفادت بأن بوسكيتس ليس في عجلة لحسم مستقبله، وكل شيء سيظهر في الوقت المناسب.يذكر أن عقد سيرجيو بوسكيتس، البالغ من العمر 34 عاما، مع ناديه برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.
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رياضة, الدوري الإسباني, مباريات الدوري السعودي, نادي برشلونة
رياضة, الدوري الإسباني, مباريات الدوري السعودي, نادي برشلونة

نجم برشلونة يتلقى عرضا للانتقال إلى النصر السعودي

13:56 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Aleksei Kutenko / الانتقال إلى بنك الصورسرجيو بوسكيتس
سرجيو بوسكيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Aleksei Kutenko
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كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن سعي نادي النصر السعودي للظفر بخدمات سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سيرجيو بوسكيتس تلقى عرضا للانتقال إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن "التكهنات حول إمكانية رحيل بوسكيتس في يناير/كانون الثاني المقبل، جذبت اهتمام النصر لضم اللاعب".
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وأوضحت أن جوران فوسيفيتش المدير الرياضي للنصر، يعد من أصدقاء بوسكيتس، ولعبا سويا في صفوف الناشئين ببرشلونة.
وعمل فوسيفيتش في قسم الكشافة بالبارسا، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ترك منصبه ليعمل في النصر السعودي.
وأشارت إلى أن "عرض النصر أعلى بكثير مما يمكن أن يعرضه برشلونة على بوسكيتس للتجديد، لكن اللاعب غير مستعد للانتقال إلى السعودية".
وأفادت بأن بوسكيتس ليس في عجلة لحسم مستقبله، وكل شيء سيظهر في الوقت المناسب.
يذكر أن عقد سيرجيو بوسكيتس، البالغ من العمر 34 عاما، مع ناديه برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.
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