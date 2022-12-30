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https://sputnikarabic.ae/20221230/هواوي-بعد-تحقيقها-نموا-في-المبيعات-القيود-الأمريكية-أصبحت-الآن-طبيعتنا-الجديدة-1071771257.html
‏"هواوي" بعد تحقيقها نموا في المبيعات: القيود الأمريكية أصبحت الآن طبيعتنا الجديدة
‏"هواوي" بعد تحقيقها نموا في المبيعات: القيود الأمريكية أصبحت الآن طبيعتنا الجديدة
أكدت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الجمعة، أنها خرجت من "وضع الأزمة"، بعد سنوات من تعرضها ‏للقيود الأمريكية، التي أعاقت مبيعاتها في الخارج، وذلك بعد تحقيقها... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T14:55+0000
2022-12-30T14:55+0000
مجتمع
أزمة هواوي
منوعات
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وأعلنت الشركة عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 7.2 بالمائة، لتصل إلى 27.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث والأخير من العام الحالي، وذلك بعد تحقيقها مصادر دخل جديدة من مجالات مثل السيارات الذكية والخدمات السحابية، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأضافت أن مبيعات 2022 بلغت 92 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق 2021.وقال رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة، إريك شو، في رسالة لمناسبة العام الجديد 2023 إن "القيود الأمريكية أصبحت الآن طبيعتنا الجديدة، وسنعود إلى العمل كالمعتاد".وتابع شو في رسالته أن أعمال شبكة الاتصالات في شركة "هواوي" حافظت على "نمو مطرد"، وأن التراجع في قطاع أجهزتها - الهواتف بشكل أساسي - قد خفت حدته.وتعهد رئيس مجلس إدارة "هواوي" بالحفاظ على استثماراتها الضخمة في البحث والتطوير خلال 2023، وقال إن أعمالها السحابية تحتاج إلى أن تصبح "الأساس" في دفع عجلة النمو.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منع وصول شركة "هواوي" الصينية من الوصول إلى رقائق المعالجات الأمريكية وغيرها من التقنيات في عام 2019، بحجة أنها من الممكن أن تسهل أعمال التجسس الصيني.من ناحيتها، نفت "هواوي" الاتهامات بأنها قد تشكل خطرا أمنيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/هواوي-تعقد-صفقة-مع-أكبر-منافس-لها-في-الصين-بعد-العقوبات-الأمريكية-1071117558.html
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أزمة هواوي, منوعات
أزمة هواوي, منوعات

‏"هواوي" بعد تحقيقها نموا في المبيعات: القيود الأمريكية أصبحت الآن طبيعتنا الجديدة

14:55 GMT 30.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbeinهواوي
هواوي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
هواوي
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أكدت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الجمعة، أنها خرجت من "وضع الأزمة"، بعد سنوات من تعرضها ‏للقيود الأمريكية، التي أعاقت مبيعاتها في الخارج، وذلك بعد تحقيقها ارتفاعا طفيفا في 2022.‏
وأعلنت الشركة عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 7.2 بالمائة، لتصل إلى 27.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث والأخير من العام الحالي، وذلك بعد تحقيقها مصادر دخل جديدة من مجالات مثل السيارات الذكية والخدمات السحابية، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وأضافت أن مبيعات 2022 بلغت 92 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق 2021.
شارة الجيل الخامس في متجر لشركة هواوي بمدينة ووهان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
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"هواوي" تعقد صفقة مع أكبر منافس لها في الصين بعد العقوبات الأمريكية
12 ديسمبر, 11:15 GMT
وقال رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة، إريك شو، في رسالة لمناسبة العام الجديد 2023 إن "القيود الأمريكية أصبحت الآن طبيعتنا الجديدة، وسنعود إلى العمل كالمعتاد".
وتابع شو في رسالته أن أعمال شبكة الاتصالات في شركة "هواوي" حافظت على "نمو مطرد"، وأن التراجع في قطاع أجهزتها - الهواتف بشكل أساسي - قد خفت حدته.
وتعهد رئيس مجلس إدارة "هواوي" بالحفاظ على استثماراتها الضخمة في البحث والتطوير خلال 2023، وقال إن أعمالها السحابية تحتاج إلى أن تصبح "الأساس" في دفع عجلة النمو.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منع وصول شركة "هواوي" الصينية من الوصول إلى رقائق المعالجات الأمريكية وغيرها من التقنيات في عام 2019، بحجة أنها من الممكن أن تسهل أعمال التجسس الصيني.
من ناحيتها، نفت "هواوي" الاتهامات بأنها قد تشكل خطرا أمنيا.
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