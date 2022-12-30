وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" باعتقال إعلاميين وناشطين ويطالب بموقف دولي واضح
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
© Sputnik . Muhammed Hemeda
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ حملة اعتقالات طالت صحفيين وناشطين، قال إنها على خلفية احتقان شعبي ضد الجماعة.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذها الحوثيون خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتهم، وطالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء، تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات الحوثيين، وإداركها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعهم من جذورهم"، على حد تعبيره.
1-حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها،وطالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء، يعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك المليشيا، وادراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها— معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2022
وأشار إلى ما سماها الحملة "ضد الأصوات التي ارتفعت لفضح جرائم وانتهاكات الحوثيين وعبثهم وفسادهم الذي يزكم الأنوف".
ورأى أن "الحملة تذكر بأعمال القمع والتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات وأطفال إيران، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية"، على حد قوله.
وأعرب وزير الإعلام اليمني، عن "الاستغراب من حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء"، مطالباً بـ "موقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق المواطنين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قياداتهم وعناصرهم"، وفق وصفه.
3-نستغرب حالة الصمت الدولي ازاء جرائم الاختطاف والاخفاء القسري بحق صحفيين واعلاميين ونشطاء، ونطالب بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا— معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2022
والأسبوع الماضي، اعتقلت "أنصار الله"، ناشطين إثنين على مواقع التواصل الاجتماعي بالعاصمة صنعاء على خلفية توجيههما انتقادات حادة ضد الجماعة، واتهامهما إياها بالفساد والفشل في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.