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https://sputnikarabic.ae/20221230/وزير-الدفاع-الفرنسي-يجري-زيارة-إلى-لبنان-تشمل-مقر-اليونيفيل-في-الناقورة-1071779461.html
وزير الدفاع الفرنسي يجري زيارة إلى لبنان... تشمل مقر "اليونيفيل" في الناقورة
وزير الدفاع الفرنسي يجري زيارة إلى لبنان... تشمل مقر "اليونيفيل" في الناقورة
أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الجمعة، عن إجراء وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو، ‏زيارة إلى لبنان، بمناسبة موسم الأعياد.‏ 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T21:35+0000
2022-12-30T21:35+0000
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وقال بيان صادر عن السفارة إن زيارة لوكارنو "جاءت من أجل تفقد الكتيبة الفرنسية، العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان"، وفقا لموقع "لبنان 24".وأضاف البيان أن لوكارنو "سيتوجه إلى مقر قوات "اليونيفيل" في الناقورة، حيث سيلتقي رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو ساينز، ثم ينتقل إلى المقر العام لعملية "دامان" في دير كيفا، في قلب منطقة عمليات القوات الدولية ويُعاين الخط البحري (المسمى الخط الأزرق) الذي رسمته منظمة الأمم المتحدة كخط فاصل بين لبنان وإسرائيل".كما سيتوجه لوكارنو إلى مرفأ بيروت، "للتعرف على الأعمال التي قام بها الجيش في المنطقة خلال عام 2020، بالتعاون الوثيق مع الجنود الفرنسيين".وختم بيان السفارة الفرنسية في لبنان أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسي "تؤكد على الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أن لها دلالة أبعد من ذلك، إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان الذي يمر عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبني الاصلاحات الضرورية، في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية".وقبل أسابيع، تعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20221227/قوات-اليونيفيل-في-لبنان-عن-مقتل-الجندي-الأيرلندي-نريد-معرفة-حقيقة-ما-حدث-1071665689.html
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اليونيفيل, أخبار فرنسا , لبنان, العالم, العالم العربي
اليونيفيل, أخبار فرنسا , لبنان, العالم, العالم العربي

وزير الدفاع الفرنسي يجري زيارة إلى لبنان... تشمل مقر "اليونيفيل" في الناقورة

21:35 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDوزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الجمعة، عن إجراء وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو، ‏زيارة إلى لبنان، بمناسبة موسم الأعياد.‏
وقال بيان صادر عن السفارة إن زيارة لوكارنو "جاءت من أجل تفقد الكتيبة الفرنسية، العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان"، وفقا لموقع "لبنان 24".
وأضاف البيان أن لوكارنو "سيتوجه إلى مقر قوات "اليونيفيل" في الناقورة، حيث سيلتقي رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو ساينز، ثم ينتقل إلى المقر العام لعملية "دامان" في دير كيفا، في قلب منطقة عمليات القوات الدولية ويُعاين الخط البحري (المسمى الخط الأزرق) الذي رسمته منظمة الأمم المتحدة كخط فاصل بين لبنان وإسرائيل".
وتابع بيان السفارة أن "زيارة وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، ستشمل لقاء يجمعه بنظيره اللبناني، موريس سليم، وقائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري".
كما سيتوجه لوكارنو إلى مرفأ بيروت، "للتعرف على الأعمال التي قام بها الجيش في المنطقة خلال عام 2020، بالتعاون الوثيق مع الجنود الفرنسيين".
وختم بيان السفارة الفرنسية في لبنان أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسي "تؤكد على الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أن لها دلالة أبعد من ذلك، إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان الذي يمر عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبني الاصلاحات الضرورية، في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
"اليونيفيل" في لبنان عن مقتل الجندي الأيرلندي: نريد معرفة حقيقة ما حدث
27 ديسمبر, 15:25 GMT
وقبل أسابيع، تعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.
وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".
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