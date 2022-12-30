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وفاة والدة رئيس وزراء الهند عن عمر 99 عاما
وفاة والدة رئيس وزراء الهند عن عمر 99 عاما
توفيت والدة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن عمر ناهز 99 عاما، في معهد ميهتا لأمراض القلب ومركز الأبحاث في أحمد آباد التابع للأمم المتحدة، في الساعات... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:21+0000
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سبوتنيك. وقال بيان المعهد: "توفيت هيرابين مودي، اليوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون الأول، الساعة 3:30 صباحا [22:00 يوم الخميس بتوقيت غرينتش] أثناء العلاج في معهد ميهتا لأمراض القلب التابع للأمم المتحدة".واحتفلت هيرابين مودي بعيد ميلادها التاسع والتسعين في يونيو/ حزيران، في منتصف هذا الأسبوع، وتم نقلها إلى المستشفى للفحص، وبحسب ما ورد كانت حالتها مستقرة.يذكر أنه بعد ورود أنباء عن وفاة هيرابين مودي، أعرب العديد من السياسيين عن تعازيهم لرئيس الوزراء مودي وعائلته.
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أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم

وفاة والدة رئيس وزراء الهند عن عمر 99 عاما

08:21 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev
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توفيت والدة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن عمر ناهز 99 عاما، في معهد ميهتا لأمراض القلب ومركز الأبحاث في أحمد آباد التابع للأمم المتحدة، في الساعات الأولى من يوم الجمعة.
سبوتنيك. وقال بيان المعهد: "توفيت هيرابين مودي، اليوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون الأول، الساعة 3:30 صباحا [22:00 يوم الخميس بتوقيت غرينتش] أثناء العلاج في معهد ميهتا لأمراض القلب التابع للأمم المتحدة".
واحتفلت هيرابين مودي بعيد ميلادها التاسع والتسعين في يونيو/ حزيران، في منتصف هذا الأسبوع، وتم نقلها إلى المستشفى للفحص، وبحسب ما ورد كانت حالتها مستقرة.
يذكر أنه بعد ورود أنباء عن وفاة هيرابين مودي، أعرب العديد من السياسيين عن تعازيهم لرئيس الوزراء مودي وعائلته.
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