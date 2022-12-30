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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/يتضمن-تقديم-مساعدات-لأوكرانيا--بايدن-يوقع-على-تمويل-حكومي-بـ-17-تريليون-دولار-1071754177.html
يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا .. بايدن يوقع على تمويل حكومي بـ 1.7 تريليون دولار
يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا .. بايدن يوقع على تمويل حكومي بـ 1.7 تريليون دولار
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقَّع مشروع قانون قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T02:26+0000
2022-12-30T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي يو أس إيه توداي، فجر اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.وأوضح الموقع الإلكتروني أن التشريع الأمريكي يتضمن تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا، فضلا عن المزيد من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وحماية حقوق العمال والمحاربين القدامى، ولعدد من الأزمات الأمريكية الداخلية، مثل الهجرة غير الشرعية.وبدوره، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن مشروع القانون الذي وقع عليه، أمس الخميس، يعد دليلا على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يعملوا معا.ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، بالتوازي مع موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, أخبار أوكرانيا

يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا .. بايدن يوقع على تمويل حكومي بـ 1.7 تريليون دولار

02:26 GMT 30.12.2022
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقَّع مشروع قانون قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.
وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي يو أس إيه توداي، فجر اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.
وأكد أن مشروع القانون الذي وقع عليه الرئيس بايدن قد سبق وأقره الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا، وهو التشريع الذي يوفر عشرات المليارات لأوكرانيا.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن التشريع الأمريكي يتضمن تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا، فضلا عن المزيد من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وحماية حقوق العمال والمحاربين القدامى، ولعدد من الأزمات الأمريكية الداخلية، مثل الهجرة غير الشرعية.
وبدوره، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن مشروع القانون الذي وقع عليه، أمس الخميس، يعد دليلا على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يعملوا معا.
ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، بالتوازي مع موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.
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