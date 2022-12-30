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https://sputnikarabic.ae/20221230/يتعلق-بالقدس-أول-قرار-مشترك-لنتنياهو-وغالانت-وبن-غفير-1071773143.html
يتعلق بالقدس.. أول قرار مشترك لنتنياهو وغالانت وبن غفير
يتعلق بالقدس.. أول قرار مشترك لنتنياهو وغالانت وبن غفير
اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أول قرار مشترك بعد يوم من أداء الحكومة اليمين... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T16:07+0000
2022-12-30T16:07+0000
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وتقرر تأجيل قرار نقل المسؤولية الأمنية عن المستوطنات المحيطة بالقدس (يسميها الإسرائليون "غلاف القدس") من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة والذي كان يفترض تنفيذه بعد غد الأحد.وقرر نتنياهو وغالانت وبن غفير تأجيل القرار لمدة شهر، بحسب القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي.وبحسب القناة "في ضوء تقييم للوضع من قبل مفوض (قائد)الشرطة كوبي شبتاي وقائد حرس الحدود، أمير كوهين، والذي بموجبه لم يتم بعد نقل الوسائل المطلوبة لنقل المسؤولية من وزارة الدفاع، طلب بن غفير تأجيل العملية لفحص استعدادات الشرطة".ويدور الحديث عن 13 مستوطنة، بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش أدوميم، حيث يعيش حوالي 70 ألف مستوطن إسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20221230/إعلام-وسط-مخاوف-من-حكومة-نتنياهو-مسؤول-أمريكي-كبير-يصل-إسرائيل-منتصف-يناير-1071772898.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي

يتعلق بالقدس.. أول قرار مشترك لنتنياهو وغالانت وبن غفير

16:07 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "هار هوما" في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة هار هوما في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أول قرار مشترك بعد يوم من أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وتقرر تأجيل قرار نقل المسؤولية الأمنية عن المستوطنات المحيطة بالقدس (يسميها الإسرائليون "غلاف القدس") من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة والذي كان يفترض تنفيذه بعد غد الأحد.
وقرر نتنياهو وغالانت وبن غفير تأجيل القرار لمدة شهر، بحسب القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
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وبحسب القناة "في ضوء تقييم للوضع من قبل مفوض (قائد)الشرطة كوبي شبتاي وقائد حرس الحدود، أمير كوهين، والذي بموجبه لم يتم بعد نقل الوسائل المطلوبة لنقل المسؤولية من وزارة الدفاع، طلب بن غفير تأجيل العملية لفحص استعدادات الشرطة".
ويدور الحديث عن 13 مستوطنة، بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش أدوميم، حيث يعيش حوالي 70 ألف مستوطن إسرائيلي.
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