https://sputnikarabic.ae/20221230/34-قتيلا-وجريحا-في-سقوط-شاحنة-من-منحدر-جبلي-في-بوليفيا-1071780350.html
34 قتيلا وجريحا في سقوط شاحنة من منحدر جبلي في بوليفيا
34 قتيلا وجريحا في سقوط شاحنة من منحدر جبلي في بوليفيا
أفادت وسائل إعلام غربية، مساء الجمعة، بأن 11 شخصا قتلوا وأصيب حوالي 23 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب بأحد المنحدرات الجبلية شرقي بوليفيا. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T23:00+0000
2022-12-30T23:00+0000
2022-12-30T23:00+0000
أخبار بوليفيا
بوليفيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104092/25/1040922563_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_7601b6f3b22cfe5fffc25a2c29f9065d.jpg
وذكرت صحيفة فانغواندنر، مساء الخميس، أن حافلة ركاب كانت تقل العشرات سقطت في أحد المنحدرات الجبلية، ما أسفر عن مقتل 11 راكبا وإصابة حوالي 23 آخرين.ونقلت الصحيفة عن الشرطة البوليفية في بيان لها أن حافلة ركاب كانت في رحلة بين مدينتي سانتا كروز وسايبينا قد سقطت من على منحدر جبلي وقتل وأصيب حوالي 34 شخصا، في وقت لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث.وأفاد أوسكار ميدرانو، قائد الشرطة المحلية بأن طواقم الإنقاذ البوليفية نقلت بعض الجرحى إلى مستشفى في مدينة سايبينا الريفية، فيما جرى إجلاء جرحى آخرون في حالة أكثر خطورة إلى مستشفيات في مدينة سانتا كروز.ويذكر أن حوادث المرور في دولة بوليفيا قد تسببت في وفاة 1325 شخصا، وإصابة 11155 في العام 2021، وذلك بحسب إحصائيات رسمية محلية.
بوليفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104092/25/1040922563_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f683309851a377c0d898791ca01c4b27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بوليفيا, بوليفيا, العالم
أخبار بوليفيا, بوليفيا, العالم
34 قتيلا وجريحا في سقوط شاحنة من منحدر جبلي في بوليفيا
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، مساء الجمعة، بأن 11 شخصا قتلوا وأصيب حوالي 23 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب بأحد المنحدرات الجبلية شرقي بوليفيا.
وذكرت صحيفة
فانغواندنر، مساء الخميس، أن حافلة ركاب كانت تقل العشرات سقطت في أحد المنحدرات الجبلية، ما أسفر عن مقتل 11 راكبا وإصابة حوالي 23 آخرين.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة البوليفية
في بيان لها أن حافلة ركاب كانت في رحلة بين مدينتي سانتا كروز وسايبينا قد سقطت من على منحدر جبلي وقتل وأصيب حوالي 34 شخصا، في وقت لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث.
وأفاد أوسكار ميدرانو، قائد الشرطة المحلية بأن طواقم الإنقاذ البوليفية نقلت بعض الجرحى إلى مستشفى في مدينة سايبينا الريفية، فيما جرى إجلاء جرحى آخرون في حالة أكثر خطورة إلى مستشفيات في مدينة سانتا كروز.
ويذكر أن حوادث المرور في دولة بوليفيا قد تسببت في وفاة 1325 شخصا، وإصابة 11155 في العام 2021، وذلك بحسب إحصائيات رسمية محلية.