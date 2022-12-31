https://sputnikarabic.ae/20221231/آكار-أكدنا-لسوريا-أننا-نؤيد-وحدة-أراضيها-وسيادتها-وأوضحنا-سبب-وجود-جيشنا-1071788687.html

آكار: أكدنا لسوريا أننا نؤيد وحدة أراضيها وسيادتها وأوضحنا سبب وجود جيشنا

آكار: أكدنا لسوريا أننا نؤيد وحدة أراضيها وسيادتها وأوضحنا سبب وجود جيشنا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن أنقرة تؤيد وحدة أراضي سوريا وسيادتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه أوضح للجانب السوري سبب وجود الجيش التركي على أراضيها. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T10:25+0000

2022-12-31T10:25+0000

2022-12-31T10:25+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الجيش التركي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg

وحسب صحيفة "الصباح"، أضاف آكار: "هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب ولاحظنا أن ثلث سوريا تسيطر عليه الجماعات الإرهابية".وأشار الوزير التركي إلى أنه تم التأكيد على أهمية ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم.كما أفاد آكار بأن أنقرة ستواصل الاتصالات مع دمشق.يشار إلى أنه في الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والأمن ووزارات الخارجية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في الـ28 من ديسمبر، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، والتي تعد أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20221231/إعلام-سوري-تركيا-توافق-على-سحب-قواتها-من-سوريا-بعد-محادثات-ثلاثية-في-موسكو-1071783688.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش التركي