https://sputnikarabic.ae/20221231/إصابة-ثلاثة-أشخاص-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1071804712.html
إصابة ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أصيب ثلاثة مدنيين في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت بعثة الجمهورية إلى المركز المشترك لمراقبة... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T22:50+0000
2022-12-31T22:50+0000
2022-12-31T22:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية، "في شارع شيفتشينكو أصيب شابان، مواليد 1995 و1994 وامرأة ولدت عام 1967".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-زابوروجيه-1071804598.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
إصابة ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
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أصيب ثلاثة مدنيين في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت بعثة الجمهورية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية، "في شارع شيفتشينكو أصيب شابان
، مواليد 1995 و1994 وامرأة ولدت عام 1967".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.