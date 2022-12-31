https://sputnikarabic.ae/20221231/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-مناطق-أوكرانية-عدة-1071790148.html
إطلاق صفارات الإنذار في مناطق أوكرانية عدة
إطلاق صفارات الإنذار في مناطق أوكرانية عدة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بإطلاق صفارات الإنذار الجوية في عدد من المدن والمناطق شمالي وشرقي أوكرانية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T11:39+0000
2022-12-31T11:39+0000
2022-12-31T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وفقًا للمصدر الرسمي الأوكراني، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق كييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف.كما تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف. كما أطلقت صفارات الإنذار جنوبي البلاد في منطقتي نيكولاييف وأوديسا.يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إطلاق صفارات الإنذار في مناطق أوكرانية عدة
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بإطلاق صفارات الإنذار الجوية في عدد من المدن والمناطق شمالي وشرقي أوكرانية.
وفقًا للمصدر الرسمي الأوكراني، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق كييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف.
كما تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.
كما أطلقت صفارات الإنذار جنوبي البلاد في منطقتي نيكولاييف وأوديسا.
يشار
إلى أن القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.