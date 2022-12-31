عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-مناطق-أوكرانية-عدة-1071790148.html
إطلاق صفارات الإنذار في مناطق أوكرانية عدة
إطلاق صفارات الإنذار في مناطق أوكرانية عدة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بإطلاق صفارات الإنذار الجوية في عدد من المدن والمناطق شمالي وشرقي أوكرانية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T11:39+0000
2022-12-31T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وفقًا للمصدر الرسمي الأوكراني، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق كييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف.كما تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف. كما أطلقت صفارات الإنذار جنوبي البلاد في منطقتي نيكولاييف وأوديسا.يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إطلاق صفارات الإنذار في مناطق أوكرانية عدة

11:39 GMT 31.12.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بإطلاق صفارات الإنذار الجوية في عدد من المدن والمناطق شمالي وشرقي أوكرانية.
وفقًا للمصدر الرسمي الأوكراني، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق كييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف.
كما تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.
كما أطلقت صفارات الإنذار جنوبي البلاد في منطقتي نيكولاييف وأوديسا.
يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала