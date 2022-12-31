https://sputnikarabic.ae/20221231/إعلام-أوكراني-مخربون-يدنسون-نصب-الشاعر-الروسي-ألكسندر-بوشكين-في-كييف-1071789885.html
إعلام أوكراني: مخربون يدنسون نصب الشاعر الروسي "ألكسندر بوشكين" في كييف
إعلام أوكراني: مخربون يدنسون نصب الشاعر الروسي "ألكسندر بوشكين" في كييف
قالت تقارير إعلامية أوكرانية إن مخربين قاموا، اليوم السبت، بتدنيس نصب الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين في العاصمة كييف. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T11:21+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "سترانا يو إيه" الأوكرانية، فإن مخربين في كييف قاموا بصب طلاء أحمر وأصفر على نصب تذكاري للشاعر الروسي البارز ألكسندر بوشكين، والذي عاش في القرن التاسع عشر.ولفتت إلى أن هذا النصب هو أكبر نصب تذكاري لبوشكين في أوكرانيا، ويقع في الحديقة التي سميت على اسم الشاعر، مشيرةً إلى تعرض النصب نفسه للتدنيس بالنقوش في سبتمبر/ أيلول الماضي، داعين إلى هدمه.وقرر فريق العمل المعني بدراسة إزالة الأشياء التذكارية المتعلقة بتاريخ وثقافة روسيا والاتحاد السوفيتي سابقًا إزالة النصب التذكاري لبوشكين، وتم بالفعل تفكيك العديد من المعالم الأثرية للشاعر في مدن عبر أوكرانيا، بما في ذلك جيتومير وخاركوف ودنيبرو.وألكسندر سيرغييفتش بوشكين، الذي ولد في الـ6 من يونيو/ حزيران عام 1799 ، وتوفي في الـ10 من فبراير/ شباط عام 1837، هو شاعر وكاتب مسرحي، وروائي يعده كثيرون الشاعر الروسي الأعظم ومؤسس الأدب الروسي الحديث.طالع أيضا: بوتين: روسيا بذلت كل ما في وسعها لخلق علاقات إيجابية مع أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
إعلام أوكراني: مخربون يدنسون نصب الشاعر الروسي "ألكسندر بوشكين" في كييف
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قالت تقارير إعلامية أوكرانية إن مخربين قاموا، اليوم السبت، بتدنيس نصب الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين في العاصمة كييف.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "سترانا يو إيه" الأوكرانية، فإن مخربين في كييف
قاموا بصب طلاء أحمر وأصفر على نصب تذكاري للشاعر الروسي البارز ألكسندر بوشكين، والذي عاش في القرن التاسع عشر.
ولفتت إلى أن هذا النصب هو أكبر نصب تذكاري لبوشكين في أوكرانيا، ويقع في الحديقة التي سميت على اسم الشاعر، مشيرةً إلى تعرض النصب نفسه للتدنيس بالنقوش في سبتمبر/ أيلول الماضي، داعين إلى هدمه.
وناشدت دائرة الثقافة في إدارة مدينة كييف، يوم الخميس الماضي، مجلس الخبراء التابع لوزارة الثقافة للنظر في تفكيك النصب التذكاري لبوشكين في العاصمة.
وقرر فريق العمل المعني بدراسة إزالة الأشياء التذكارية المتعلقة بتاريخ وثقافة روسيا والاتحاد السوفيتي سابقًا إزالة النصب التذكاري لبوشكين، وتم بالفعل تفكيك العديد من المعالم الأثرية للشاعر في مدن عبر أوكرانيا، بما في ذلك جيتومير وخاركوف ودنيبرو.
وكان تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ الروسي والسوفيتي في أوكرانيا، قد بدأ في عام 2015 بعد اعتماد قانون بشأن التفكيك، وتم تكثيف عملية التفكيك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وألكسندر سيرغييفتش بوشكين، الذي ولد في الـ6 من يونيو/ حزيران عام 1799 ، وتوفي في الـ10 من فبراير/ شباط عام 1837، هو شاعر وكاتب مسرحي، وروائي يعده كثيرون الشاعر الروسي الأعظم ومؤسس الأدب الروسي الحديث.