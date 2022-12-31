https://sputnikarabic.ae/20221231/اعتقال-16-شخصا-بتهمة-الاعتداء-على-فتاة-في-كردستان-العراق-1071798306.html
اعتقال 16 شخصا بتهمة الاعتداء على فتاة في كردستان العراق
اعتقال 16 شخصا بتهمة الاعتداء على فتاة في كردستان العراق
أعلنت الشرطة في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق، اليوم السبت، اعتقال 16 شابا، على خلفية مقطع مصور متداول على نطاق واسع يظهر فتاة مراهقة تتعرض... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T16:36+0000
2022-12-31T16:36+0000
2022-12-31T16:36+0000
إقليم كردستان
أخبار العراق اليوم
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ووقع الحادث في ضواحي مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن كردستان، حيث أظهر مقطع نشر على الإنترنت عشرات الشباب والمراهقين يتتبعون الفتاة قبل أن يعتدي بعضهم عليهم بركلها في سيارة، بحسب "فرانس برس".وقال سركوت عمر المتحدث باسم شرطة مدينة السليمانية خلال مؤتمر صحفي: "خلال الفترة بين مساء أمس واليوم، اعتقلنا 16 مشتبها به متورطين... في الاعتداء على الفتاة".وأضاف أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أن 3 من المشتبه بهم المعتقلين كان قد صوروا الحادث ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي الوقت الذي يعمل فيه إقليم كردستان على إبراز صورة أكثر تقدما وتسامحا عن مناطق العراق الأخرى، لا يزال العنف القائم على الجنس سائدا.فقد أعلنت شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، اعتقال 7 أشخاص يشتبه في اختطافهم فتاة والاعتداء عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-انفجاري-دهوك-والسليمانية-كردستان-العراق-يحظر-استخدام-منظومات-الغاز-1070409400.html
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إقليم كردستان, أخبار العراق اليوم
إقليم كردستان, أخبار العراق اليوم
اعتقال 16 شخصا بتهمة الاعتداء على فتاة في كردستان العراق
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أعلنت الشرطة في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق، اليوم السبت، اعتقال 16 شابا، على خلفية مقطع مصور متداول على نطاق واسع يظهر فتاة مراهقة تتعرض لهجوم خلال مسيرة بالدراجات النارية.
ووقع الحادث في ضواحي مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن كردستان، حيث أظهر مقطع نشر على الإنترنت عشرات الشباب والمراهقين يتتبعون الفتاة قبل أن يعتدي بعضهم عليهم بركلها في سيارة، بحسب "فرانس برس".
وقال سركوت عمر المتحدث باسم شرطة مدينة السليمانية
خلال مؤتمر صحفي: "خلال الفترة بين مساء أمس واليوم، اعتقلنا 16 مشتبها به متورطين... في الاعتداء على الفتاة".
وأضاف أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أن 3 من المشتبه بهم المعتقلين كان قد صوروا الحادث ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي يعمل فيه إقليم كردستان على إبراز صورة أكثر تقدما وتسامحا عن مناطق العراق الأخرى، لا يزال العنف القائم على الجنس سائدا.
فقد أعلنت شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، اعتقال 7 أشخاص يشتبه في اختطافهم فتاة والاعتداء عليها.