https://sputnikarabic.ae/20221231/الأردن-يخفض-أسعار-الوقود-مع-بداية-2023-1071798996.html

الأردن يخفض أسعار الوقود مع بداية 2023

الأردن يخفض أسعار الوقود مع بداية 2023

أعلن الأردن عن خفض أسعار الوقود، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.‏ 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T16:48+0000

2022-12-31T16:48+0000

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وأصدرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأردنية خلال اجتماعها، اليوم السبت، قرارا بتخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلسا، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وبتلك التعديلات، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير 900 فلس/لتر بدلا من 920 فلس/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.كما قررت اللجنة تخفيض سعر الديزل لشهر يناير، بمقدار 75 فلسا، وليصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلا من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلس، ليصبح 785 فلس بدلا من 860 فلس/ لتر.وجاء قرار لجنة تسعير المشتقات البترولية في الأردن بخفض أسعار الوقود لشهر يناير، انعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في خفضها.وكان نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، قال في تصريحات خاصة لـ"راديو سبوتنيك"، خلال الشهر الجاري، أنه ناشد الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب.وقال عطية إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد.وأضاف أن البرلمان يعد الآن مذكرة حجب ثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الخطوة ولم تستجب لمطالب الشارع.وأوضح نائب رئيس البرلمان الأردني أنه من غير المعقول أن يزيد سعر البنزين في الأردن ضعف سعرها في لبنان.وأشار إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع 30 نائبا على هذه المذكرة بحجب الثقة.وشهد الأردن خلال الفترة الماضية توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.

https://sputnikarabic.ae/20221031/الأردن-يخفض-أسعار-البنزين-بدءا-من-نوفمبر-1069682912.html

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