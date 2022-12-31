https://sputnikarabic.ae/20221231/الأسهم-المحلية-الإماراتية-تزيد-أكثر-من-تريليون-درهم-في-2022-1071786552.html
الأسهم المحلية الإماراتية تزيد أكثر من تريليون درهم في 2022
الأسهم المحلية الإماراتية تزيد أكثر من تريليون درهم في 2022
حققت الأسهم المحلية الإماراتية زيادة، خلال العام الذي أوشك على الانتهاء (2022)، بقيمة بلغت 1.17 تريليون درهم. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:38+0000
2022-12-31T09:38+0000
2022-12-31T09:38+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المحلية السوقية "من 2.038 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.205 تريليونات درهم في نهاية تعاملات ديسمبر 2022".ووزعت هذه الزيادة بما يبلغ 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و580.745 مليار درهم لسوق دبي المالي.أما مؤشر سوق دبي، فقد ارتفع بما يقارب 4.4%، وهو ما يوازي 140.16 نقطة ليقفل عند 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بإغلاقه عند 3195.91 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.ويرون أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بسبب منافسة العائد على الودائع مع عائد الاستثمار في الأسهم التي تعرضت لضغوط خلال عام 2022، سيكون من أبرز الأحداث التي ستؤثر على أداء أسواق الأسهم الإماراتية خلال العام الجديد.طالع أيضا: تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل
https://sputnikarabic.ae/20221211/المصادقة-على-اتفاقية-الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-بين-إسرائيل-والإمارات-1071081723.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الأسهم المحلية الإماراتية تزيد أكثر من تريليون درهم في 2022
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حققت الأسهم المحلية الإماراتية زيادة، خلال العام الذي أوشك على الانتهاء (2022)، بقيمة بلغت 1.17 تريليون درهم.
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المحلية السوقية "من 2.038 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.205 تريليونات درهم في نهاية تعاملات ديسمبر 2022".
ووزعت هذه الزيادة بما يبلغ 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و580.745 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وبخصوص مؤشر سوق أبوظبي العام، فقد ارتفع خلال العام كاملا بنسبة 20.3% أو ما يعادل 1722.73 نقطة ليغلق عند 10211.090 نقطة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
أما مؤشر سوق دبي، فقد ارتفع بما يقارب 4.4%، وهو ما يوازي 140.16 نقطة ليقفل عند 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بإغلاقه عند 3195.91 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.
ويؤكد الخبراء أن "توقعات المؤسسات العالمية، تشير إلى أن دولة الإمارات ستشهد نمواً جيداً خلال عام 2023".
ويرون أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بسبب منافسة العائد على الودائع مع عائد الاستثمار في الأسهم التي تعرضت لضغوط خلال عام 2022، سيكون من أبرز الأحداث التي ستؤثر على أداء أسواق الأسهم الإماراتية خلال العام الجديد.