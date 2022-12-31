عربي
https://sputnikarabic.ae/20221231/الأسهم-المحلية-الإماراتية-تزيد-أكثر-من-تريليون-درهم-في-2022-1071786552.html
الأسهم المحلية الإماراتية تزيد أكثر من تريليون درهم في 2022
الأسهم المحلية الإماراتية تزيد أكثر من تريليون درهم في 2022
حققت الأسهم المحلية الإماراتية زيادة، خلال العام الذي أوشك على الانتهاء (2022)، بقيمة بلغت 1.17 تريليون درهم. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:38+0000
2022-12-31T09:38+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/11/1046291744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f68b13d0d0dcb3e063589ac2634417ba.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المحلية السوقية "من 2.038 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.205 تريليونات درهم في نهاية تعاملات ديسمبر 2022".ووزعت هذه الزيادة بما يبلغ 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و580.745 مليار درهم لسوق دبي المالي.أما مؤشر سوق دبي، فقد ارتفع بما يقارب 4.4%، وهو ما يوازي 140.16 نقطة ليقفل عند 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بإغلاقه عند 3195.91 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.ويرون أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بسبب منافسة العائد على الودائع مع عائد الاستثمار في الأسهم التي تعرضت لضغوط خلال عام 2022، سيكون من أبرز الأحداث التي ستؤثر على أداء أسواق الأسهم الإماراتية خلال العام الجديد.طالع أيضا: تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل
https://sputnikarabic.ae/20221211/المصادقة-على-اتفاقية-الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-بين-إسرائيل-والإمارات-1071081723.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/11/1046291744_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bc526059fb91281f6c66012d90dee23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الأسهم المحلية الإماراتية تزيد أكثر من تريليون درهم في 2022

09:38 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBسوق أبو ظبي
سوق أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
حققت الأسهم المحلية الإماراتية زيادة، خلال العام الذي أوشك على الانتهاء (2022)، بقيمة بلغت 1.17 تريليون درهم.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المحلية السوقية "من 2.038 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.205 تريليونات درهم في نهاية تعاملات ديسمبر 2022".
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل والإمارات
11 ديسمبر, 11:51 GMT
ووزعت هذه الزيادة بما يبلغ 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و580.745 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وبخصوص مؤشر سوق أبوظبي العام، فقد ارتفع خلال العام كاملا بنسبة 20.3% أو ما يعادل 1722.73 نقطة ليغلق عند 10211.090 نقطة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

أما مؤشر سوق دبي، فقد ارتفع بما يقارب 4.4%، وهو ما يوازي 140.16 نقطة ليقفل عند 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بإغلاقه عند 3195.91 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.

ويؤكد الخبراء أن "توقعات المؤسسات العالمية، تشير إلى أن دولة الإمارات ستشهد نمواً جيداً خلال عام 2023".

ويرون أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بسبب منافسة العائد على الودائع مع عائد الاستثمار في الأسهم التي تعرضت لضغوط خلال عام 2022، سيكون من أبرز الأحداث التي ستؤثر على أداء أسواق الأسهم الإماراتية خلال العام الجديد.
طالع أيضا: تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала