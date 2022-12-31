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https://sputnikarabic.ae/20221231/الاتحاد-الأوروبي-يحث-رواندا-على-وقف-دعم-المتمردين-في-الكونغو-1071800528.html
الاتحاد الأوروبي يحث رواندا على وقف دعم المتمردين في الكونغو
الاتحاد الأوروبي يحث رواندا على وقف دعم المتمردين في الكونغو
حث الاتحاد الأوروبي، رواندا، اليوم السبت، على وقف الدعم لجماعة 23 مارس المتمردة التي سيطرت على مناطق واسعة في مقاطعة كيفو الشمالية في جمهورية الكونغو... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T18:48+0000
2022-12-31T18:48+0000
متمردي الكونغو
أخبار الاتحاد الأوروبي
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واتهمت الكونغو بالإضافة للولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، مرارا رواندا الدولة الصغيرة الواقعة في وسط أفريقيا بدعم حركة 23 مارس، لكن الأخيرة نفت الاتهامات، بحسب "فرانس برس".وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت إن التكتل الأوروبي حث رواند على "وقف دعم حركة 23 مارس واستخدام كافة السبل للضغط على الحركة للامتثال للقرارات التي اتخذتها مجموعة شرق أفريقيا" في قمة في نوفمبر/ تشرين الثاني في أنغولا.وتوصل زعماء إقليميون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أنغولا يتطلب انسحاب المتمردين من المواقع التي سيطروا عليها خلال الفترة الأخيرة ويدعو للسماح لآلاف النازحين بالعودة إلى ديارهم.وأضاف بوريل: "كما يحث بقوة جميع دول المنطقة على منع تقديم أي دعم للجماعات المسلحة النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".وطالب كينشاسا "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية السكان المدنيين في أراضيها".تحت ضغوط دولية شديدة لنزع أسلحتها انضمت حركة 23 مارس إلى احتفال الأسبوع الماضي لتسليم بلدة كيبومبا الاستراتيجية إلى قوة عسكرية من شرق أفريقيا "كبادرة حسن نية" من أجل السلام.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الكونغو-ورواندا-تتوصلان-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-ابتداء-من-الجمعة--1070488866.html
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متمردي الكونغو, أخبار الاتحاد الأوروبي
متمردي الكونغو, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يحث رواندا على وقف دعم المتمردين في الكونغو

18:48 GMT 31.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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حث الاتحاد الأوروبي، رواندا، اليوم السبت، على وقف الدعم لجماعة 23 مارس المتمردة التي سيطرت على مناطق واسعة في مقاطعة كيفو الشمالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
واتهمت الكونغو بالإضافة للولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، مرارا رواندا الدولة الصغيرة الواقعة في وسط أفريقيا بدعم حركة 23 مارس، لكن الأخيرة نفت الاتهامات، بحسب "فرانس برس".
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
الكونغو ورواندا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الجمعة
24 نوفمبر, 00:47 GMT
وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت إن التكتل الأوروبي حث رواند على "وقف دعم حركة 23 مارس واستخدام كافة السبل للضغط على الحركة للامتثال للقرارات التي اتخذتها مجموعة شرق أفريقيا" في قمة في نوفمبر/ تشرين الثاني في أنغولا.
وتوصل زعماء إقليميون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أنغولا يتطلب انسحاب المتمردين من المواقع التي سيطروا عليها خلال الفترة الأخيرة ويدعو للسماح لآلاف النازحين بالعودة إلى ديارهم.
وأضاف بوريل: "كما يحث بقوة جميع دول المنطقة على منع تقديم أي دعم للجماعات المسلحة النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وطالب كينشاسا "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية السكان المدنيين في أراضيها".
تحت ضغوط دولية شديدة لنزع أسلحتها انضمت حركة 23 مارس إلى احتفال الأسبوع الماضي لتسليم بلدة كيبومبا الاستراتيجية إلى قوة عسكرية من شرق أفريقيا "كبادرة حسن نية" من أجل السلام.
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