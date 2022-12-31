https://sputnikarabic.ae/20221231/البرلمان-العراقي-يعتزم-التحرك-لاستحداث-هيئة-لمكافحة-المخدرات-1071787578.html
البرلمان العراقي يعتزم التحرك لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات
البرلمان العراقي يعتزم التحرك لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، اعتزامها التحرك لاستحداث هيئة وطنية لمكافحة المخدرات. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:47+0000
2022-12-31T09:47+0000
2022-12-31T09:47+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن لجنة الأمن والدفاع تعتزم التحرك مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء.وشدد العامري على استمرار اللجنة في عقد اللقاءات مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات على أن تضم خيرة الضباط والموظفين المختصين بهذا المجال، لغرض نجاح عملها، كما تتابع اللجنة مع حرس الحدود والمناطق المحاذية لدول الجوار والتي تهرب وتدفع بالسلاح إلى داخل العراق.وفي وقت سابق، وجًه رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني، وزارة الداخلية إلى بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة في البلاد.وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أجرى السوداني، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، زيارة إلى مبنى وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية وكوادر الوزارة، واستمع إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم البلاد، وكذلك اطّلع على سير الخطط الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
البرلمان العراقي يعتزم التحرك لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات
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أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، اعتزامها التحرك لاستحداث هيئة وطنية لمكافحة المخدرات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" أن لجنة الأمن والدفاع تعتزم التحرك مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء.
من جانبه لفت عضو اللجنة، النائب حسين العامري، إلى أن "اللجنة مستمرة في عقد اللقاءات بخصوص تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وشدد العامري على استمرار اللجنة في عقد اللقاءات مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات على أن تضم خيرة الضباط والموظفين المختصين بهذا المجال، لغرض نجاح عملها، كما تتابع اللجنة مع حرس الحدود والمناطق المحاذية لدول الجوار والتي تهرب وتدفع بالسلاح إلى داخل العراق.
وفي وقت سابق، وجًه رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني، وزارة الداخلية إلى بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة في البلاد.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أجرى السوداني، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، زيارة إلى مبنى وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية وكوادر الوزارة، واستمع إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم البلاد، وكذلك اطّلع على سير الخطط الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.