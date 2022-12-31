https://sputnikarabic.ae/20221231/التقارب-الروسي-الصيني-هل-يضع-حجر-الأساس-لنظام-عالمي-جديد؟-1071795029.html

التقارب الروسي الصيني.. هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟

التقارب الروسي الصيني.. هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاكل الإقليمية، وخلال اللقاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T14:41+0000

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31-12 Melafat التقارب الروسي الصيني.. هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟

وأكد، بوتين أن "التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل".وأعلن الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا فيما يخص سياسة العمل الأحادي، وحماية سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن بلاده "مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية، و الحمائية، والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة، والأمن، ومصالح التنمية للبلدين"، وأكد أن الصين "مستعدة للدفاع عن النزاهة والعدالة الدولية مع روسيا".وقال البيان إن أمريكا وأوروبا "حذرتا الصين من عواقب تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، أو المساعدة المنهجية في التهرب من العقوبات" وأشار البيان إلى أن " واشنطن "تراقب نشاط بكين عن كثب".وأشار إلى أن "تطوير علاقات البلدين بدأ فعليا حتى قبل العملية العسكرية خلال قمة بوتين-شي على هامش أولمبياد بكين الشتوي، وهذا يعني أن روسيا تتجه عمليا إلى الصين، فروسيا تملك 40 بالمئة من موارد الأرض وهي بحاجة إلى أسواق وهو ما يتوفر في الصين وآسيا، ومن هنا بدأ الاتجاه لتقوية بعض الدول الصناعية في آسيا لتصبح أقطاب تنافس الولايات المتحدة، ورأينا كيف أن الصين والهند لم تمتثل للعقوبات ضد روسيا".وأكد الباحث أن "تقارب موسكو وبكين يرهب الأمريكيين، وحذر منه عميد السياسة الأمريكي هنري كيسنجر وقال إنه يمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة، ويتعين على واشنطن ألا تسمح به، لكن فعليا هذا التقارب بات واضحا خاصة بعد الخطأ الأمريكي الفادح الذي وقعت فيه نانسي بيلوسي بزيارتها لتايوان، ما أدي إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين بما يمهد فعليا بإنهاء هيمنة الولايات المتحدة، وعندما تنتهي سنصبح فعليا في عالم متعدد الأقطاب".ولفت إلى أن "العلاقات بين بكين وموسكو متميزة، وفيها مجالات كبيرة للتعاون لا تقتصر على التطورات في أوكرانيا، لكنه تحالف هيكلي ومفصلي بدأ منذ فترة كبيرة، وأثار إزعاج واشنطن، ومن الطبيعي لروسيا وهي تتعرض لهذه الضغوط أن تنوع وتعدد مسارات تحالفاتها، خاصة مع حليف كبير مثل الصين، وهذا التحالف المتجدد سيكون له توابعه وارتداداته على الأطراف ليس فقط في تطورات الأزمة الأوكرانية بل أيضا في نقل رسائل للإدارة الأمريكية في هذا التوقيت".وأكد الخبير أن: "الترتيبات الدولية، وبنية النظام الدولي ستستوعب التحالف الثنائي بين بكين وموسكو في هذا التوقيت، والأمر يخرج عن إطار التكتيك إلى الرؤية والمقاربة الاستراتيجية التي يبني عليها الطرفان معادلات جديدة في الإقليم وخارجه، حيث أن بنية النظام في هذا التوقيت تسمح بتغيير الرؤى وتدوير زوايا المصالح، وهذه التحالف يجمع بين الجانب التكتيكي والاستراتيجي، فالمصالح المشتركة بين الطرفين لا تقتصر على الملف الأوكراني بل تمتد إلى الترتيبات الأمنية والاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل".واعتبر أن: "هذه رسالة إلى الغرب بأن التعاون قائم والعقوبات لن تستمر، وأن روسيا تستطيع التعويل على حليف كبير، وهو تحول كبير في الأزمة سيأخذه الغرب بعين الاعتبار، وقد يدفع الغرب للبحث عن السلام، والوصول إلى تسوية مهمة في إيجاد حل للقضية التي بدأت تدق روح المجتمعات الغربية، وحاجاتها خاصة في فصل الشتاء".واعتبر الخبير أن "هناك نظام عالمي جديد بدأت يتبلور اقتصاديا سياسيا وعسكريا تمثل فيه الصين وروسيا الطاقة الكبرى، وهو نظام يضم أيضا بريكس التي تشمل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، ولن تتمكن أمريكا من مواجهة هذه الحلف الذي يمثل أكثر من 60 بالمئة من إنتاج العالم، وبه أكثر من نصف سكان العالم".ورأى أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن الوضع الأمريكي مترهل، وروسيا والصين ستشكلان جزءا مهما في العالم الجديد الذي لن تقوده أمريكا ولن تمثله أوروبا بسبب أوضاع تتعلق بالداخل"يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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