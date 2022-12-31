https://sputnikarabic.ae/20221231/الجزائر-كشف-حقيقة-تداول-ذهب-مغشوش-في-الأسواق-1071793066.html
الجزائر... كشف حقيقة تداول ذهب مغشوش في الأسواق
الجزائر... كشف حقيقة تداول ذهب مغشوش في الأسواق
كشفت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، حقيقة معلومات أصدرتها جمعية حماية المستهلك الجزائرية بشأن وجود ذهب مغشوش متداول في الأسواق تصل نسبته إلى 80 %. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T13:26+0000
2022-12-31T13:26+0000
2022-12-31T13:26+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية بيان للمنظمة كذبت فيه "ادعاءات رئيس منظمة حماية المستهلك التي لا تعبر حسبها على الحقيقة وأنها ستتبع الإجراءات القانونية ضده بسبب تصريحاته غير المسؤولة والتي تفتقد إلى السند القانوني والمصادر الرسمية والتي أدت إلى المساس بمصدقيه تجار وصناع وحرفيي المجوهرات في الجزائر".وشدد البيان على أن التجار والحرفيين التابعين للمنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات حريصون على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.وجاء بيان المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات ردا على ما أعلنته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين أعلنت إنشاء لجنة خاصة لمراقبة الجودة وكشف الذهب المغشوش في الأسواق، وقالت إن 80 % من كمية المعدن الأصفر المتداولة في الجزائر "غير مطابقة".وتابعت حماية المستهلك: "إذا سلمنا بوجود 40 إلى 50 طن من الذهب المستهلك سنويا، فإن نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي مالا يقل عن 80 %".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/12/1049875905_44:0:1372:996_1920x0_80_0_0_2d6a0fa07644dc965c8b1fcfce62a98d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر... كشف حقيقة تداول ذهب مغشوش في الأسواق
تابعنا عبر
كشفت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، حقيقة معلومات أصدرتها جمعية حماية المستهلك الجزائرية بشأن وجود ذهب مغشوش متداول في الأسواق تصل نسبته إلى 80 %.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية بيان للمنظمة كذبت فيه "ادعاءات رئيس منظمة حماية المستهلك التي لا تعبر حسبها على الحقيقة وأنها ستتبع الإجراءات القانونية ضده بسبب تصريحاته غير المسؤولة والتي تفتقد إلى السند القانوني والمصادر الرسمية والتي أدت إلى المساس بمصدقيه تجار وصناع وحرفيي المجوهرات في الجزائر".
وأضافت المنظمة في بيانها "ننبه رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للدولة أو من المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات للتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها".
وشدد البيان على أن التجار والحرفيين التابعين للمنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات حريصون على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
وجاء بيان المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات ردا على ما أعلنته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين أعلنت إنشاء لجنة خاصة لمراقبة الجودة وكشف الذهب المغشوش في الأسواق، وقالت إن 80 % من كمية المعدن الأصفر المتداولة في الجزائر "غير مطابقة".
وتابعت حماية المستهلك: "إذا سلمنا بوجود 40 إلى 50 طن من الذهب المستهلك سنويا، فإن نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي مالا يقل عن 80 %".