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https://sputnikarabic.ae/20221231/الجيش-اللبناني-يعلن-إنقاذ-مركب-مهاجرين-يقل-232-راكبا-وانتشال-جثتين-قبالة-سلعاتا--فيديو-1071799454.html
الجيش اللبناني يعلن إنقاذ مركب مهاجرين يقل 232 راكبا وانتشال جثتين قبالة سلعاتا .. فيديو
الجيش اللبناني يعلن إنقاذ مركب مهاجرين يقل 232 راكبا وانتشال جثتين قبالة سلعاتا .. فيديو
أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، انتهاء عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن مركب غرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي البلاد، وانتشال جثتين. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T17:25+0000
2022-12-31T17:25+0000
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وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232".وأضاف أنه يجرى حاليا نقل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى مرفأ طرابلس شمالي البلاد.وتابع الجيش "كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال الجيش اللبناني إن 3 مراكب من قوات البحرية يرافقها مركب من قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "يونيفيل" وصلت إلى موقع مركب يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.ولم يكشف الجيش عن ملابسات غرق مركب المهاجرين، أو جنسية ركابه.وتداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر ركاب القارب قبل لحظات من غرقه.وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 100 مهاجر من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية مصرعهم إثر غرق سفينة كانت تقلهم أمام سواحل طرطوس السورية بعدما غادرت لبنان متوجهة إلى قبرص وعلى متنها نحو 150 راكبا.وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

الجيش اللبناني يعلن إنقاذ مركب مهاجرين يقل 232 راكبا وانتشال جثتين قبالة سلعاتا .. فيديو

17:25 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، انتهاء عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن مركب غرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي البلاد، وانتشال جثتين.
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232".
وأضاف أنه يجرى حاليا نقل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى مرفأ طرابلس شمالي البلاد.
وتابع الجيش "كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال الجيش اللبناني إن 3 مراكب من قوات البحرية يرافقها مركب من قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "يونيفيل" وصلت إلى موقع مركب يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.
ولم يكشف الجيش عن ملابسات غرق مركب المهاجرين، أو جنسية ركابه.
وتداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر ركاب القارب قبل لحظات من غرقه.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 100 مهاجر من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية مصرعهم إثر غرق سفينة كانت تقلهم أمام سواحل طرطوس السورية بعدما غادرت لبنان متوجهة إلى قبرص وعلى متنها نحو 150 راكبا.
وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.
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