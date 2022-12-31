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https://sputnikarabic.ae/20221231/الخارجية-الإيرانية-زوال-الكيان-الصهيوني-يكمن-في-طبيعته-ولا-يمكن-إزالة-فلسطين-1071782273.html
الخارجية الإيرانية: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين
الخارجية الإيرانية: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الجمعة، إنه لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهرة وطبيعة هذا الكيان. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T05:58+0000
2022-12-31T05:58+0000
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ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، ذكر خلالها أنه لا يمكن إزالة فلسطين وأن "الاضمحلال يكمن في طبيعة الكيان الصهيوني".وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعي عبر تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران".وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إسرائيل غارقة في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأتها، وأن ما تقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة تفسير واضح لأزمة الهوية التي تعاني منها إسرائيل.ويذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة تضم أحزابا من أقصى اليمين وسط مخاوف في الداخل والخارج من نهجها بما في ذلك في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وملف الاستيطان.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران

الخارجية الإيرانية: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين

05:58 GMT 31.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الجمعة، إنه لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهرة وطبيعة هذا الكيان.
ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، ذكر خلالها أنه لا يمكن إزالة فلسطين وأن "الاضمحلال يكمن في طبيعة الكيان الصهيوني".
وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعي عبر تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران".
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إسرائيل غارقة في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأتها، وأن ما تقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة تفسير واضح لأزمة الهوية التي تعاني منها إسرائيل.
ويذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة تضم أحزابا من أقصى اليمين وسط مخاوف في الداخل والخارج من نهجها بما في ذلك في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وملف الاستيطان.
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