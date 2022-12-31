https://sputnikarabic.ae/20221231/الدفاع-الروسية-تحرير-بلدة-دروزنيانكا-في-إقليم-زابوروجيه-ومقتل-320-مسلحا-أوكرانيا--1071790660.html

الدفاع الروسية: تحرير بلدة دروزنيانكا في إقليم زابوروجيه ومقتل 320 مسلحا أوكرانيا

الدفاع الروسية: تحرير بلدة دروزنيانكا في إقليم زابوروجيه ومقتل 320 مسلحا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 320 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 الساعة الماضية في مناطق عدة نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تحرير بلدة... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T12:01+0000

2022-12-31T12:01+0000

2022-12-31T12:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 140 جنديا أوكرانيا".وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، تكبد العدو أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت القوات الروسية بتحرير قرية دروزنيانكا في منطقة زابوروجيه وقتل ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا".وتابعت الوزارة أنه تم تدمير مستودعين للصواريخ وقذائف المدفعية وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه"، مشيرة إلى "تدمير 8 طائرات مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون".وأضافت أنه "تم تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ الأوكرانية إس-300، المضادة للطائرات، و4 أنظمة مدفعية M777 أمريكية الصنع، في مواقع إطلاق النار في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط مروحيتين من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221230/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-50-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1071762618.html

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روسيا, القوات الروسية