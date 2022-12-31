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https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-الصيني-يهنئ-بوتين-بالعام-الجديد-ويعرب-عن-استعداده-للحفاظ-على-التعاون-الوثيق-خلال-العام-1071785227.html
الرئيس الصيني يهنئ بوتين بالعام الجديد ويعرب عن استعداده للحفاظ على التعاون الوثيق
الرئيس الصيني يهنئ بوتين بالعام الجديد ويعرب عن استعداده للحفاظ على التعاون الوثيق
أبرق الرئيس الصيني شي جين بينغ، صباح اليوم السبت، رسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد، حيث أعرب عن استعداده للحفاظ على التعاون الوثيق خلال... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T08:48+0000
2022-12-31T09:10+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "تشاينا سنترال" نص البرقية المرسلة، جاء فيها: "أنا مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس بوتين وقيادة بلدينا ونعمل لتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل العملي في مختلف المجالات لصالح شعبي البلدين".واعتبر الرئيس الصيني أن العلاقات الروسية الصينية في عام 2023 ستحظى بفرص جديدة للتنمية مغايرة عن الأعوام السابقة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل.
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الرئيس الصيني يهنئ بوتين بالعام الجديد ويعرب عن استعداده للحفاظ على التعاون الوثيق

08:48 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 31.12.2022)
© AP Photo / Andy Wongشي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة
شي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
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أبرق الرئيس الصيني شي جين بينغ، صباح اليوم السبت، رسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد، حيث أعرب عن استعداده للحفاظ على التعاون الوثيق خلال العام المقبل.
ونشرت صحيفة "تشاينا سنترال" نص البرقية المرسلة، جاء فيها: "أنا مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس بوتين وقيادة بلدينا ونعمل لتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل العملي في مختلف المجالات لصالح شعبي البلدين".
واعتبر الرئيس الصيني أن العلاقات الروسية الصينية في عام 2023 ستحظى بفرص جديدة للتنمية مغايرة عن الأعوام السابقة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل.
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