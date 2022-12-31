https://sputnikarabic.ae/20221231/السلطات-الأوكرانية-تعلن-العودة-لجداول-انقطاع-الكهرباء-وتؤكد-أن-وضع-الشبكة-لا-يزال-صعبا-1071788546.html
السلطات الأوكرانية تعلن العودة لجداول انقطاع الكهرباء وتؤكد أن وضع الشبكة لا يزال صعبا
السلطات الأوكرانية تعلن العودة لجداول انقطاع الكهرباء وتؤكد أن وضع الشبكة لا يزال صعبا
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية (ديتيك)، أن وضع شبكة الكهرباء في البلاد لا يزال صعبا. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T10:22+0000
2022-12-31T10:22+0000
2022-12-31T10:22+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4727dac56a7348ac00eb75dd222db38b.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أكدت شركة ديتيك الأوكرانية، اليوم السبت، أن عدم استقرار التيار الكهربائي قائم في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بينما تشهد مدينة أوديسا عمليات إغلاق طارئة.وأعلنت في بيانها العودة إلى نظام جداول الانقطاع، مؤكدة: "نعود إلى الجداول الزمنية الخاصة بتثبيت انقطاع التيار الكهربائي، فالوضع في شبكة الكهرباء لا يزال صعبا".وأمس الجمعة، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في أوديسا، ماكسيم مارشينكو، أنه من المقرر أن تكون عمليات المؤسسات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة محدودة في أيام العطلات من أجل نقل الطاقة إلى المناطق السكنية، مما سيسمح بتجنب انقطاع التيار الكهربائي ليلة رأس السنة الجديدة.وكانت روسيا قد بدأت استهداف منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، ابتداءً من الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تؤكد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات، وتحديدا في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، فيما حثت السلطات الناس على الحد من استخدامهم للكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.طالع أيضا: سلطات: وحدة توليد طاقة واحدة تعمل في المحطة النووية واستمرار إمداد أوكرانيا بالكهرباء
https://sputnikarabic.ae/20221227/أوكرانيا-تتوقع-الحصول-على-معدات-أمريكية-لإصلاح-شبكة-الكهرباء-في-البلاد-1071669627.html
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5838fe7df3051dcb6b4ab10afda23a95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
السلطات الأوكرانية تعلن العودة لجداول انقطاع الكهرباء وتؤكد أن وضع الشبكة لا يزال صعبا
تابعنا عبر
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية (ديتيك)، أن وضع شبكة الكهرباء في البلاد لا يزال صعبا.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أكدت شركة ديتيك الأوكرانية، اليوم السبت، أن عدم استقرار التيار الكهربائي قائم في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بينما تشهد مدينة أوديسا عمليات إغلاق طارئة.
وأعلنت في بيانها العودة إلى نظام جداول الانقطاع، مؤكدة: "نعود إلى الجداول
الزمنية الخاصة بتثبيت انقطاع التيار الكهربائي، فالوضع في شبكة الكهرباء لا يزال صعبا".
وطالبت الشركة عملاءها بضرورة "التعامل مع الانحرافات المحتملة التي قد تحدث لموازنة نظام الطاقة"، مؤكدة أنه سيتم إيقاف عمليات الإغلاق الطارئة فقط في أوديسا اليوم، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول.
وأمس الجمعة، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في أوديسا، ماكسيم مارشينكو، أنه من المقرر أن تكون عمليات المؤسسات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة محدودة في أيام العطلات من أجل نقل الطاقة إلى المناطق السكنية، مما سيسمح بتجنب انقطاع التيار الكهربائي ليلة رأس السنة الجديدة.
وكانت روسيا قد بدأت استهداف منشآت الطاقة
في جميع أنحاء أوكرانيا، ابتداءً من الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تؤكد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وقد شنت القوات المسلحة الروسية ضرباتها ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وبعد سلسلة أخرى من الهجمات، وتحديدا في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، فيما حثت السلطات الناس على الحد من استخدامهم للكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.