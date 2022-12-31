https://sputnikarabic.ae/20221231/السلطات-الأوكرانية-تعلن-العودة-لجداول-انقطاع-الكهرباء-وتؤكد-أن-وضع-الشبكة-لا-يزال-صعبا-1071788546.html

السلطات الأوكرانية تعلن العودة لجداول انقطاع الكهرباء وتؤكد أن وضع الشبكة لا يزال صعبا

السلطات الأوكرانية تعلن العودة لجداول انقطاع الكهرباء وتؤكد أن وضع الشبكة لا يزال صعبا

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية (ديتيك)، أن وضع شبكة الكهرباء في البلاد لا يزال صعبا. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T10:22+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أكدت شركة ديتيك الأوكرانية، اليوم السبت، أن عدم استقرار التيار الكهربائي قائم في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بينما تشهد مدينة أوديسا عمليات إغلاق طارئة.وأعلنت في بيانها العودة إلى نظام جداول الانقطاع، مؤكدة: "نعود إلى الجداول الزمنية الخاصة بتثبيت انقطاع التيار الكهربائي، فالوضع في شبكة الكهرباء لا يزال صعبا".وأمس الجمعة، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في أوديسا، ماكسيم مارشينكو، أنه من المقرر أن تكون عمليات المؤسسات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة محدودة في أيام العطلات من أجل نقل الطاقة إلى المناطق السكنية، مما سيسمح بتجنب انقطاع التيار الكهربائي ليلة رأس السنة الجديدة.وكانت روسيا قد بدأت استهداف منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، ابتداءً من الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تؤكد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات، وتحديدا في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، فيما حثت السلطات الناس على الحد من استخدامهم للكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.طالع أيضا: سلطات: وحدة توليد طاقة واحدة تعمل في المحطة النووية واستمرار إمداد أوكرانيا بالكهرباء

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