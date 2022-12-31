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https://sputnikarabic.ae/20221231/السلطات-الليبية-تعترض-قاربا-يضم-أكثر-من-600-مهاجر-غير-شرعي-1071791470.html
السلطات الليبية تعترض قاربا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي
السلطات الليبية تعترض قاربا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي
أعلنت السلطات الليبية عن اعتراض قارب، يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي.‏ 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T12:35+0000
2022-12-31T12:35+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إن "زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية ألقت القبض علي جرافة على متنها قرابة 650 مهاجرا غير قانوني".وأضاف البيان أنه "تم اقتياد القارب إلى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري، لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة".ويشار إلى أن ليبيا تتحمل العبء الكبير في استقبال المئات من اللاجئين غير الشرعيين، بشكل أسبوعي، متسللين من الحدود الجنوبية للبلاد وصولا إلى تدفقهم على سواحلها شمالا، من أجل الهروب من ليبيا عبر البحر المتوسط.وتقدر الإحصاءات أنه منذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي، اعترضت السلطات الليبية ما يقرب من 13 ألف مهاجر.وفي العام الماضي، اعترضت السلطات الليبية 32450 شخصا، بشكل رسمي.
https://sputnikarabic.ae/20221009/أمريكا-تدعو-ليبيا-لفتح-تحقيق-بعد-مقتل-15-شخصا-من-طالبي-اللجوء-والمهاجرين-غير-النظاميين-في-صبراتة-1068806631.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

السلطات الليبية تعترض قاربا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي

12:35 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
© AFP 2022 / Marcos Moreno
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أعلنت السلطات الليبية عن اعتراض قارب، يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي.‏
وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إن "زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية ألقت القبض علي جرافة على متنها قرابة 650 مهاجرا غير قانوني".
وأضاف البيان أنه "تم اقتياد القارب إلى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري، لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
أمريكا تدعو ليبيا لفتح تحقيق بعد مقتل 15 شخصا من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين في صبراتة
9 أكتوبر, 16:59 GMT
ويشار إلى أن ليبيا تتحمل العبء الكبير في استقبال المئات من اللاجئين غير الشرعيين، بشكل أسبوعي، متسللين من الحدود الجنوبية للبلاد وصولا إلى تدفقهم على سواحلها شمالا، من أجل الهروب من ليبيا عبر البحر المتوسط.
وتقدر الإحصاءات أنه منذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي، اعترضت السلطات الليبية ما يقرب من 13 ألف مهاجر.
وفي العام الماضي، اعترضت السلطات الليبية 32450 شخصا، بشكل رسمي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
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