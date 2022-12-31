https://sputnikarabic.ae/20221231/السلطات-الليبية-تعترض-قاربا-يضم-أكثر-من-600-مهاجر-غير-شرعي-1071791470.html

السلطات الليبية تعترض قاربا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي

السلطات الليبية تعترض قاربا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي

أعلنت السلطات الليبية عن اعتراض قارب، يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي.‏ 31.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إن "زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية ألقت القبض علي جرافة على متنها قرابة 650 مهاجرا غير قانوني".وأضاف البيان أنه "تم اقتياد القارب إلى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري، لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة".ويشار إلى أن ليبيا تتحمل العبء الكبير في استقبال المئات من اللاجئين غير الشرعيين، بشكل أسبوعي، متسللين من الحدود الجنوبية للبلاد وصولا إلى تدفقهم على سواحلها شمالا، من أجل الهروب من ليبيا عبر البحر المتوسط.وتقدر الإحصاءات أنه منذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي، اعترضت السلطات الليبية ما يقرب من 13 ألف مهاجر.وفي العام الماضي، اعترضت السلطات الليبية 32450 شخصا، بشكل رسمي.

https://sputnikarabic.ae/20221009/أمريكا-تدعو-ليبيا-لفتح-تحقيق-بعد-مقتل-15-شخصا-من-طالبي-اللجوء-والمهاجرين-غير-النظاميين-في-صبراتة-1068806631.html

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