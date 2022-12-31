https://sputnikarabic.ae/20221231/الفرنسي-المغربي-إلياس-حسني-يوقع-أول-عقد-احترافي-مع-باريس-سان-جيرمان-1071784180.html

الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان

الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، عن توقيع أول عقد احترافي لمهاجمه الشاب الفرنسي المغربي إلياس حسني. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T07:56+0000

2022-12-31T07:56+0000

2022-12-31T07:56+0000

رياضة

نادي باريس سان جيرمان

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وقال النادي الباريسي على موقعه على الإنترنت، إن اللاعب بات مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 يونيو/حزيران 2026.وانضم حسني إلى مركز التكوين الأولي لنادي العاصمة في العام 2017، قادمًا من نادي باريس إف سي. ثم انضم إلى مركز التكوين لأقل من 17 سنة قبل أن يصعد إلى الفريق أقل من 19 سنة، حيث أثبت نفسه كلاعب واعد منذ بداية موسم 2022-2023، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".وتألق حسني بشكل ملحوظ وساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ 16 في دوري كأس الاتحاد الأوروبي للشباب، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات.وظهر المهاجم الشاب لأول مرة على ورقة الفريق الاحترافي بمناسبة لقاء الدوري الفرنسي، الأربعاء الماضي، ضد ستراسبورغ في ملعب حديقة الأمراء.

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رياضة, نادي باريس سان جيرمان