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https://sputnikarabic.ae/20221231/الفرنسي-المغربي-إلياس-حسني-يوقع-أول-عقد-احترافي-مع-باريس-سان-جيرمان-1071784180.html
الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان
الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، عن توقيع أول عقد احترافي لمهاجمه الشاب الفرنسي المغربي إلياس حسني. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T07:56+0000
2022-12-31T07:56+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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وقال النادي الباريسي على موقعه على الإنترنت، إن اللاعب بات مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 يونيو/حزيران 2026.وانضم حسني إلى مركز التكوين الأولي لنادي العاصمة في العام 2017، قادمًا من نادي باريس إف سي. ثم انضم إلى مركز التكوين لأقل من 17 سنة قبل أن يصعد إلى الفريق أقل من 19 سنة، حيث أثبت نفسه كلاعب واعد منذ بداية موسم 2022-2023، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".وتألق حسني بشكل ملحوظ وساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ 16 في دوري كأس الاتحاد الأوروبي للشباب، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات.وظهر المهاجم الشاب لأول مرة على ورقة الفريق الاحترافي بمناسبة لقاء الدوري الفرنسي، الأربعاء الماضي، ضد ستراسبورغ في ملعب حديقة الأمراء.
https://sputnikarabic.ae/20221129/الخليفي-يعلن-أن-سان-جيرمان-قد-يرحل-عن-ملعبه-الحالي-لأنه-لم-يعد-موضع-ترحيب-1070670075.html
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, نادي باريس سان جيرمان

الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان

07:56 GMT 31.12.2022
© AP Photo / Kamil Zihniogluأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، عن توقيع أول عقد احترافي لمهاجمه الشاب الفرنسي المغربي إلياس حسني.
وقال النادي الباريسي على موقعه على الإنترنت، إن اللاعب بات مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 يونيو/حزيران 2026.
وانضم حسني إلى مركز التكوين الأولي لنادي العاصمة في العام 2017، قادمًا من نادي باريس إف سي. ثم انضم إلى مركز التكوين لأقل من 17 سنة قبل أن يصعد إلى الفريق أقل من 19 سنة، حيث أثبت نفسه كلاعب واعد منذ بداية موسم 2022-2023، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".
وتألق حسني بشكل ملحوظ وساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ 16 في دوري كأس الاتحاد الأوروبي للشباب، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات.
الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
الخليفي يعلن أن سان جيرمان قد يرحل عن ملعبه الحالي لأنه "لم يعد موضع ترحيب"
29 نوفمبر, 16:49 GMT
وظهر المهاجم الشاب لأول مرة على ورقة الفريق الاحترافي بمناسبة لقاء الدوري الفرنسي، الأربعاء الماضي، ضد ستراسبورغ في ملعب حديقة الأمراء.
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