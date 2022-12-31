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الهند تحقق رقما قياسيا في تحويلات العمالة من الخارج
الهند تحقق رقما قياسيا في تحويلات العمالة من الخارج
حققت الهند رقما قياسيا من حيث المبالغ المحولة إليها من عمالتها في الخارج، حيث أصبحت أول دولة في العالم تتلقى 100 مليار دولار من تلك التحويلات. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الهند حققت قفزة في تحويلات العمالة من الخارج تقترب من 12 %، مقارنة بنمو 7.5 % في العام السابق عندما بلغت تحويلات المهاجرين الهنود إلى وطنهم 89.4 مليار دولار.من ناحية أخرى، جاءت الولايات المتحدة كأكبر مصدر للتحويلات المالية تلتها دولة الإمارات، حيث استحوذت الولايات المتحدة على 23 % من إجمالي التحويلات في عام 2022.وأفاد البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الهجرة والتنمية، بأن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بلد ما إلى 100 مليار دولار، وتعتبر المكسيك، والصين، ومصر، والفلبين من بين أكبر البلدان المتلقية للتحويلات.ويعمل غالبية الهنود في مجال تكنولوجيا المعلومات والوظائف الإدارية الأخرى في الدول الغنية، ويرسلون بالكثير من الأموال إلى الوطن، حسبما صرح مادان سابنافيس، كبير خبراء الاقتصاد في "بنك بارودا".وأوضح تقرير البنك الدولي أن من بين خمسة ملايين هندي في الولايات المتحدة، يعيش 57 % منهم هناك منذ أكثر من 10 سنوات، ما يعني أنهم وصلوا أيضاً إلى ذروة أرباحهم الآن وباتوا من أصحاب الدخل المرتفع في مجال الخدمات.
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أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم

الهند تحقق رقما قياسيا في تحويلات العمالة من الخارج

11:55 GMT 31.12.2022
© AP Photo / Rajanish Kakadeصيادون هنود ينقلون سفينة على اليابسة قبل بدء موسم الرياح الموسمية، 4 يونيو/ حزيران 2019
صيادون هنود ينقلون سفينة على اليابسة قبل بدء موسم الرياح الموسمية، 4 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Rajanish Kakade
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حققت الهند رقما قياسيا من حيث المبالغ المحولة إليها من عمالتها في الخارج، حيث أصبحت أول دولة في العالم تتلقى 100 مليار دولار من تلك التحويلات.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الهند حققت قفزة في تحويلات العمالة من الخارج تقترب من 12 %، مقارنة بنمو 7.5 % في العام السابق عندما بلغت تحويلات المهاجرين الهنود إلى وطنهم 89.4 مليار دولار.
من ناحية أخرى، جاءت الولايات المتحدة كأكبر مصدر للتحويلات المالية تلتها دولة الإمارات، حيث استحوذت الولايات المتحدة على 23 % من إجمالي التحويلات في عام 2022.
وأفاد البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الهجرة والتنمية، بأن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بلد ما إلى 100 مليار دولار، وتعتبر المكسيك، والصين، ومصر، والفلبين من بين أكبر البلدان المتلقية للتحويلات.
ويعمل غالبية الهنود في مجال تكنولوجيا المعلومات والوظائف الإدارية الأخرى في الدول الغنية، ويرسلون بالكثير من الأموال إلى الوطن، حسبما صرح مادان سابنافيس، كبير خبراء الاقتصاد في "بنك بارودا".
وأوضح تقرير البنك الدولي أن من بين خمسة ملايين هندي في الولايات المتحدة، يعيش 57 % منهم هناك منذ أكثر من 10 سنوات، ما يعني أنهم وصلوا أيضاً إلى ذروة أرباحهم الآن وباتوا من أصحاب الدخل المرتفع في مجال الخدمات.
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