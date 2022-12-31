https://sputnikarabic.ae/20221231/بعد-انضمام-رونالدو-للنصر-معلومات-عن-الدوري-السعودي-للمحترفين-1071800719.html
بعد انضمام رونالدو للنصر.. معلومات عن الدوري السعودي للمحترفين
بعد انضمام رونالدو للنصر.. معلومات عن الدوري السعودي للمحترفين
يرجع تاريخ تأسيس الدوري السعودي لعام 1976 عندما بدأت منافساته بـ 8 فرق، زاد عددها على مراحل لتصبح 16 فريقا في الوقت الحالي. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T18:56+0000
2022-12-31T18:56+0000
2022-12-31T18:56+0000
مجتمع
رياضة
نادي النصر السعودي
السعودية
ترتيب الدوري السعودي
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ومنذ انطلاق الموسم الحالي في أغسطس/ آب الماضي لعبت الفرق المشاركة أكثر من 80 مباراة شهدت تسجيل 196 هدفا، بحسب موقع "رابطة الدوري السعودي للمحترفين.من هم أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف منذ بداية الموسم الحالي؟يحتل لاعب نادي النصر أندرسون تاليسكا قائمة هدافي البطولة حتى الآن بـ 9 أهداف، ويليه عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد بـ 6 أهداف.ما هي الفرق التي تقود الموسم الحالي للدوري السعودي؟يشير عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق خلال مبارياته التي خاضها منذ انطلاق البطولة إلى أن 5 فرق تأتي على رأس قائمة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) وهي:التعاون… يحتل المركز الخامس بـ 23 نقطة.وتغير اسم الدوري السعودي عدة مرات، وأصبح الموسم الحالي (2022 / 2023) يحمل اسم "دوري روشن" بسبب تعاقد رعاية لشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.ويحمل الدوري السعودي هذا الاسم منذ أغسطس/ آب 2022 لمدة 5 سنوات ضمن التعاقد الذي بلغت قيمته بلغت قيمته 478 مليون ريال (127 مليون دولار)، مما يجعله أكبر عقد رعاية في تاريخ الدوري السعودي.وأصبحت القيمة السوقية للدوري السعودي تتراوح بين (1.4 - 1.6) مليار ريال أو ما يعادي (370 - 430) مليون دولار، بفضل دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وفي موسم (2018 / 2019) كان يطلق عليه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ما هي أكثر الأندية فوزا بلقب الدوري السعودي؟حصد نادي الهلال أول لقب في تاريخ البطولة عقب انطلاقها في موسم (1976 / 1977)، حسب موقع "الرياضية" السعودي.كما يعد نادي الهلال أكثر الفائزين بالدوري السعودي لأنه حقق اللقب 18 مرة، كان آخرها في الموسم الماضي، بينما يأتي يليه النصر في المرتبة الثانية بـ 9 ألقاب ثم الاتحاد في المرتبة الثالثة بـ 8 ألقاب.وتعاقد نادي النصر السعودي مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميا، ليبدأ مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين في 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220823/الدرع-الشامخ-الهلال-السعودي-يكشف-شعاره-الجديد-1066780421.html
https://sputnikarabic.ae/20221231/صفقة-رابحة-وذكية-ماذا-يجني-النصر-السعودي-من-ضم-رونالدو؟-1071786754.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي النصر السعودي, السعودية, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, نادي النصر السعودي, السعودية, ترتيب الدوري السعودي
بعد انضمام رونالدو للنصر.. معلومات عن الدوري السعودي للمحترفين
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يرجع تاريخ تأسيس الدوري السعودي لعام 1976 عندما بدأت منافساته بـ 8 فرق، زاد عددها على مراحل لتصبح 16 فريقا في الوقت الحالي.
ومنذ انطلاق الموسم الحالي في أغسطس/ آب الماضي لعبت الفرق المشاركة أكثر من 80 مباراة شهدت تسجيل 196 هدفا، بحسب موقع
"رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
من هم أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف منذ بداية الموسم الحالي؟
يحتل لاعب نادي النصر أندرسون تاليسكا قائمة هدافي البطولة حتى الآن بـ 9 أهداف، ويليه عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد بـ 6 أهداف.
ما هي الفرق التي تقود الموسم الحالي للدوري السعودي؟
يشير عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق خلال مبارياته التي خاضها منذ انطلاق البطولة
إلى أن 5 فرق تأتي على رأس قائمة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) وهي:
النصر… يحتل المركز الأول بـ 26 نقطة.
الشباب… يحتل المركز الثاني بـ 25 نقطة.
الاتحاد… يحتل المركز الثالث بـ 24 نقطة.
الهلال… يحتل المركز الرابع بـ 24 نقطة.
التعاون… يحتل المركز الخامس بـ 23 نقطة.
وتغير اسم الدوري السعودي عدة مرات، وأصبح الموسم الحالي (2022 / 2023) يحمل اسم "دوري روشن" بسبب تعاقد رعاية لشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويحمل الدوري السعودي هذا الاسم منذ أغسطس/ آب 2022 لمدة 5 سنوات ضمن التعاقد الذي بلغت قيمته بلغت قيمته 478 مليون ريال (127 مليون دولار)، مما يجعله أكبر عقد رعاية في تاريخ الدوري السعودي.
وأصبحت القيمة السوقية للدوري السعودي تتراوح بين (1.4 - 1.6) مليار ريال أو ما يعادي (370 - 430) مليون دولار، بفضل دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي موسم (2018 / 2019) كان يطلق عليه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ما هي أكثر الأندية فوزا بلقب الدوري السعودي؟
حصد نادي الهلال أول لقب في تاريخ البطولة عقب انطلاقها في موسم (1976 / 1977)، حسب موقع
"الرياضية" السعودي.
كما يعد نادي الهلال أكثر الفائزين بالدوري السعودي لأنه حقق اللقب 18 مرة، كان آخرها في الموسم الماضي، بينما يأتي يليه النصر في المرتبة الثانية بـ 9 ألقاب ثم الاتحاد في المرتبة الثالثة بـ 8 ألقاب.
وتعاقد نادي النصر السعودي
مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميا، ليبدأ مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين في 2023.