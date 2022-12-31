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https://sputnikarabic.ae/20221231/بلا-رحمة-امرأة-تدفع-طفلة-صغيرة-نحو-سكة-القطار-في-أمريكا-1071788058.html
بلا رحمة... امرأة تدفع طفلة صغيرة نحو سكة القطار في أمريكا
بلا رحمة... امرأة تدفع طفلة صغيرة نحو سكة القطار في أمريكا
أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة بتهمة دفع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على سكة القطار في ولاية أوريغون، في حادثة غريبة وثقتها كاميرات المراقبة. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
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وفي الفيديو المتداول تظهر الطفلة وهي تقف بهدوء بجانب والدتها في انتظار القطار.وفجأة ومن دون سبب اندفعت امرأة تجلس خلفهما، ودفعت الطفلة بقوة إلى الأمام باتجاه سكة القطار، لترتطم بالأرض أولا ثم انزلقت فوق سكة الحديدية على وجهها.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم السبت، أنه تم إنقاذ الطفلة، إلا أن والدة الطفلة أبلغت في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبين ابنتها.وأضافت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على المرأة وتدعى بريانا ليس وركمان وتبلغ من العمر 32 عاما.ووجهت لها تهمة محاولة الاعتداء من الدرجة الأولى ومحاولة الاعتداء من الدرجة الثالثة، والتدخل في وسائل النقل العام، والسلوك غير المنضبط من الدرجة الثانية، وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور في مكان عام.وبحسب الصحيفة، أكد المدعي العام أن الطفلة الصغيرة كانت تقف بهدوء مع والدتها ولم تفعلا شيئا لاستفزاز المرأة للقيام بذلك الهجوم الوحشي.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بلا رحمة... امرأة تدفع طفلة صغيرة نحو سكة القطار في أمريكا

10:01 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 31.12.2022)
© AP Photo / Daniel Coleمحطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Daniel Cole
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أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة بتهمة دفع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على سكة القطار في ولاية أوريغون، في حادثة غريبة وثقتها كاميرات المراقبة.
وفي الفيديو المتداول تظهر الطفلة وهي تقف بهدوء بجانب والدتها في انتظار القطار.
وفجأة ومن دون سبب اندفعت امرأة تجلس خلفهما، ودفعت الطفلة بقوة إلى الأمام باتجاه سكة القطار، لترتطم بالأرض أولا ثم انزلقت فوق سكة الحديدية على وجهها.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم السبت، أنه تم إنقاذ الطفلة، إلا أن والدة الطفلة أبلغت في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبين ابنتها.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على المرأة وتدعى بريانا ليس وركمان وتبلغ من العمر 32 عاما.
ووجهت لها تهمة محاولة الاعتداء من الدرجة الأولى ومحاولة الاعتداء من الدرجة الثالثة، والتدخل في وسائل النقل العام، والسلوك غير المنضبط من الدرجة الثانية، وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور في مكان عام.
وبحسب الصحيفة، أكد المدعي العام أن الطفلة الصغيرة كانت تقف بهدوء مع والدتها ولم تفعلا شيئا لاستفزاز المرأة للقيام بذلك الهجوم الوحشي.
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